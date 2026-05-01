Sudáfrica, Reino Unido, España, Canadá y Estados Unidos, a revalidar sus relevos mundiales

Redacción deportes, 1 may (EFE).- Los cinco países ganadores de los Relevos Mundiales de Guanzhou (China) en 2025 defenderán sus títulos en Gaborone (Botsuana) en los 4x100 y 4x400 masculinos (Sudáfrica), 4x100 femenino (Reino Unido), 4x400 femenino (España) y 4x100 mixto (Canadá) y 4x400 mixto (Estados Unidos).

Esta es la primera vez que los Campeonatos del Mundo de relevos se disputarán en el continente africano, después de las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China.

PUBLICIDAD

723 atletas de 40 países competirán en Gaborone por la gloria del podio en los 4x100 y 4x400 masculino y femenino y los 4x400 y 4x100 mixto, en un campeonato que también es clasificatorio para el Mundial Ultimate de Budapest de septiembre de este año y el Mundial de aire libre de Pekín 2027.

El país anfitrión, Botsuana, buscará subir al podio con los relevos masculinos liderados por los dos campeones mundiales del país, Letsile Tebogo, medallista de oro olímpico en los 200 metros y que está inscrito en el 4x100, y Collen Kebinatshipi, campeón mundial de 400 metros, que estará en el 4x400.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, potencia en relevos y ganador de numerosos títulos mundiales y olímpicos en diversas disciplinas, parte con el liderazgo de Ronnie Baker y Courtney Lindsey, integrantes del equipo masculino de 4x100 metros que se alzó con la victoria en el Campeonato Mundial del año pasado.

Jamaica, otra potencia en velocidad, también cuenta con un gran equipo con el campeón mundial de 100 metros, Oblique Seville, en los 4x100, y la múltiple medallista de oro olímpica Elaine Thompson-Herah y la bicampeona mundial Shericka Jackson, también en la misma distancia. En el relevo 4x100 mixto, el subcampeón mundial y olímpico de 100 metros, Kishane Thompson, estará acompañado por las hermanas Tia y Tina Clayton, mientras que el campeón mundial de 2023, Antonio Watson, figura en la lista para el 4x400 masculino.

PUBLICIDAD

Canadá ha inscrito a los cuatro hombres que consiguieron la medalla de oro olímpica en 2024 y la de plata mundial en 2025 en el relevo 4x100 metros: Andre De Grasse, Jerome Blake, Brendon Rodney y Aaron Brown.

Sudáfrica querrá repetir el éxito del año pasado en los Relevos Mundiales. Los cuatro integrantes del equipo que triunfó en los 4x400 participarán en la edición de este año, y Akani Simbine, que los llevó a la victoria en los 4x100 masculinos, también regresa.

PUBLICIDAD

España, otro de los equipos que cosecharon éxitos en 2025, también ha presentado un equipo fuerte para Gaborone. Tres de las cuatro mujeres de su victorioso equipo de 4x400 estarán en acción, junto con tres de las cuatro atletas que quedaron subcampeonas en el relevo 4x100 femenino.

La campeona mundial de 60 metros en pista cubierta, Zaynab Dosso, forma parte del equipo italiano femenino de relevos 4x100, mientras que Alemania ha inscrito a varias de las atletas que han contribuido a sus medallas de bronce mundiales y olímpicas en los 4x100 metros.

PUBLICIDAD

Otros destacados relevistas con experiencia son Lieke Klaver en el equipo femenino neerlandés de 4x400; Alexander Doom, campeón mundial de 400 metros en pista cubierta de 2024, en el equipo mixto belga de 4x400 metros, y el dúo polaco formado por Natalia Bukowiecka y Justyna Swiety-Ersetic, ambas claves de los equipos nacionales de 4x400 metros.

La primera ronda clasificatoria de los seis relevos se disputará el sábado 2 de mayo, mientras que la segunda clasificación y las finales el domingo 3. EFE

PUBLICIDAD