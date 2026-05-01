Leclerc domina el único entrenamiento libre del Gran Premio de Miami

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) dominó este viernes el único entrenamiento libre para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, con formato sprint, en el circuito del Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida.

En la mejor de sus 41 vueltas, Leclerc cubrió los 5.412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 310 milésimas, 297 menos que el cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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El australiano Oscar Piastri (McLaren), que se quedó a 448 milésimas de Leclerc, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando- el tercer tiempo de una sesión que, a diferencia de lo habitual, duró noventa minutos, en lugar de una hora, con el fin de que todos se fueran adaptando al 'retoque' del reglamente técnico anunciado la pasada semana por la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que repitió 33 veces la pista estadounidense, marcó el undécimo tiempo, a un segundo y 705 milésimas; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que repitió 25 veces el trazado, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos, a dos segundos y 737 milésimas de Leclerc.

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La calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las 16.30 local (20.30 GMT). EFE