Jordi Cruz revela su conexión con el sobrino del Rey: "Froilán veía 'Art Attack' de pequeñito"

Jordi Cruz, uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias a su etapa al frente de programas infantiles, ha recordado recientemente la curiosa conexión que tuvo en su día con Felipe de Marichalar, conocido popularmente como Froilán. El presentador ha explicado que fue un guardia quien le contó que el sobrino del rey Felipe VI era seguidor de 'Art Attack', el mítico espacio creativo que marcó a toda una generación de niños. "Pues mira, me lo contó un guardia de estos, yo vivía en Mallorca, me dijo: 'Oye, que sepas que Froilán ve Art Attack'. Y dije yo, bueno, será... Me parece la cosa más normal", recuerda con naturalidad. Para él, no dejaba de ser un niño más: "No dejaba de ser, ahora ya no, pero era un niño antes, entre comillas, como todos los demás. Tendrían tele y querrían disfrutar de la tele".

Más allá de la anécdota, Jordi también se ha pronunciado sobre un tema que genera cada vez más debate público: la tauromaquia. El chef y presentador deja clara su postura personal, siempre desde el respeto a otras opiniones: "A mí no me gusta la fiesta nacional, no me gusta lo que le hacen a los toros. Es mi opinión personal, que cada uno tenga la que tenga que tener". Reconoce que entiende que haya quien la disfrute, pero no es su caso: "Yo creo que, a estas alturas del cuento, a mí, no sé, me parece que es algo que a mí no me aporta. Y entiendo que hay mucha gente a la que le aporta. Entonces, bajo mi punto de vista, como persona que soy animalista total, pues no me gusta".

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En ese contexto, también le han preguntado por la reciente polémica de Pelayo Díaz y sus duras palabras contra los toreros, que han encendido el debate en televisión y en redes sociales. Jordi marca distancia con la forma, aunque comprende el hartazgo de parte de la sociedad: "Bueno, no le pondría el nombre y el apodo porque me parece que eso es...". Y matiza: "Bueno, hay gente que está muy harta, está muy cansada y entiendo que al final elevan el discurso a ese punto. Y yo también les entiendo. Pero yo no comparto esa tradición. Lo siento".