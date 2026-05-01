Paco Cerdà: "Las redes sociales juegan un papel peligroso en la reescritura del pasado"

Laura Guarinoni

Buenos Aires, 1 may (EFE).- El escritor español Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa 2025, afirmó en una entrevista con EFE que “las redes sociales están jugando un papel muy peligroso en la reescritura del pasado”, con motivo de la presentación de su última obra, 'Presentes', en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

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Las redes “pueden vampirizar la mente de los jóvenes con historias falsas y colonizar su ideología”, dijo el también periodista sobre el impacto de las plataformas digitales en la construcción de la memoria.

'Presentes' tiene como eje la memoria histórica y su disputa en el presente, explicó Cerdà, para quien “estamos en un momento de contramemoria, de intentar reescribir el pasado, de olvidar lo que sufrieron miles de ciudadanos que todavía hoy no han sido recompensados con la dignidad que merecen”.

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Invitado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Cerdà visitó por primera vez Argentina para presentar el pasado miércoles 'Presentes' en la feria de Buenos Aires, una de las más importantes de Latinoamérica.

Esta obra narra el traslado en 1939 del féretro de José Antonio Primo de Rivera -fundador de la Falange Española- desde la ciudad mediterránea de Alicante hasta El Escorial (en las afueras de Madrid), una marcha de 467 kilómetros durante diez días y once noches concebida como una operación propagandística del franquismo.

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A través de una crónica de largo aliento, el libro narra en paralelo las historias de los derrotados: “Mientras el régimen dirigía la mirada de los españoles hacia ese cortejo, yo quise mirar lo que se ocultaba: los represaliados, los fusilados, los encarcelados, los exiliados, quienes estaban en campos de concentración o trabajos forzados”, detalló.

El autor aclaró que aunque su libro se sitúa en la España de los años 30, está centrada en el presente, "de este mundo de populismos y autoritarismos, de cómo la propaganda vuelve a ser utilizada para crear nuevas realidades y exaltaciones patrióticas, y para intentar orillar a quienes se enfrentaron a una dictadura y hoy siguen sacrificándose frente a nuevas formas de poder”, detalló.

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Para el escritor, la memoria es un puente entre generaciones e, inclusive, entre países: “Las sociedades que hemos sufrido una dictadura, como España y Argentina, tenemos el deber de hacer memoria para evitar el olvido de quienes fueron represaliados y para impedir que esa historia sea manipulada”, argumentó.

En ese sentido, destacó el papel de la literatura, de la que dijo es "casi una trinchera de resistencia" que obliga a la calma y el silencio "en un mundo tan atropellado".

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Subrayó que "la literatura de la memoria es también una forma de oponerse al olvido y de recuperar vidas que quedaron al margen del relato histórico".

“Estamos en un momento en el que no hay futuro y el presente nos abruma; eso es aprovechado por algunos para refugiarse en mitos del pasado y construir nostalgias que nos lleven a no cambiar la realidad", concluyó. EFE

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