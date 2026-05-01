Hansi Flick: "Solo tenemos este partido en la cabeza"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que solo tiene "en la cabeza" el partido de este sábado ante Osasuna en El Sadar y que no piensa en la posibilidad matemática de ganar LaLiga EA Sports, además de mostrarse convencido "al 100%" de que pueden competir con otros equipos como el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich.
"Yo solo me centro en este partido. Primero hay que ganar este partido, y eso significaría que hemos hecho bien nuestro trabajo. Eso es lo que quiero ver del equipo", declaró en rueda de prensa. "Solo tenemos este partido en la cabeza y por eso es importante para mí ganarlo", añadió.
En este sentido, insistió en que se van a enfrentar a un equipo "con mucha experiencia". "Tiene un gran delantero, Budimir, y está haciendo muy bien las cosas, sabe cómo salir con balón. Va a ser difícil, además el ambiente allí con los aficionados es fantástico. Es importante jugar al mismo nivel que al que jugamos contra el Getafe; defendimos muy bien como equipo, y en el aspecto ofensivo utilizamos los espacios que nos dejaron. Espero ver lo mismo mañana. Nos centramos en el partido de mañana, no quiero hablar sobre otros partidos que hay que jugar todavía", indicó respecto al Clásico.
También recordó la derrota por 4-2 en la última visita culer a El Sadar, la temporada pasada. "Creo que aquel día hicimos muchos cambios en el once inicial, y eso no va a pasar mañana. Además, ahora estamos en un buen momento y también sé que Osasuna pasa por un muy buen momento, está jugando bien y tiene la oportunidad de poder jugar en Europa el año que viene. Para mí son dos situaciones diferentes. Estamos preparados para este partido y, como siempre, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos", manifestó.
Por otra parte, el técnico alemán tampoco quiso valorar la posibilidad de alcanzar los 100 puntos en LaLiga, algo que el club solo consiguió en el curso en el que Tito Vilanova dirigía al equipo. "Nos centramos en el siguiente partido. Obviamente, queremos ganar cada partido que queda hasta final de temporada. No se me dan muy bien los números, pero sería perfecto si podemos ganar cada partido que nos queda, aunque tenemos rivales duros", expresó.
"Nuestro trabajo es jugar al mejor nivel en cada partido, aprender de los errores del partido anterior de cara al siguiente. Esta es nuestra filosofía, nuestra actitud, nuestra mentalidad. Y lo que estoy viendo hoy por hoy es algo que me gusta. Estoy muy contento, veo en los entrenamientos que hay una atmósfera positiva y están los jugadores plenamente centrados. Es una situación muy buena actualmente", continuó.
En otro orden de cosas, respecto a si el Barça podría competir con equipos como el Paris Saint Germain o el Bayern de Múnich, Flick se mostró muy claro. "Al 100%, seguro", dijo de manera contundente.
"VEREMOS A LAMINE EN EL MUNDIAL"
El preparador azulgrana habló también del estado actual de Lamine Yamal y confirmó que están comunicándose con los médicos de la selección española. "Estamos en contacto con ellos. Es importante que Lamine también lo esté, está en contacto con el seleccionador y evoluciona bien. Yo creo que le veremos en la Copa del Mundo. Tiene más tiempo para poder recuperarse, estar de vuelta, y es lo que él quiere", subrayó.
Sin embargo, no desveló si este sábado podrá contar con Raphinha. "Rapha es uno de esos jugadores que siempre da el 100% en el terreno de juego, en la sesión de entrenamiento. Su mentalidad y su actitud siempre es la misma, dando el 100%, dándolo todo. Y esta temporada ha sufrido, pero para nosotros es importante que esté de vuelta. Viajará con nosotros y ya veremos qué ocurre mañana. Para el equipo es fantástico tenerle de vuelta porque es uno de nuestros capitanes, una persona positiva, alguien que nos puede aportar esto que necesitamos", indicó.
Además, no quiso hablar del futuro del polaco Robert Lewandowski. "Claro que hemos hablado, pero es algo que se queda entre nosotros dos. Y en el caso de cada jugador, nos centramos en los cinco partidos que quedan esta temporada. Y cuando acabemos, hablaremos todos y veremos qué ocurre", declaró.
También explicó cómo se encuentran Marc Bernal y Andreas Christensen. "En el caso de Andreas, no estoy seguro, iremos paso a paso. En el caso de Bernal, sí, estará con nosotros mañana. Podrá viajar y podría disputar algún minuto", dijo, y aseguró que Xavi Espart "está haciendo bien las cosas". "Me gusta lo que veo de él. De cara a la temporada que viene, es una muy buena opción para esa posición, y también una opción para los siguientes partidos", afirmó.
Flick se mostró emocionado por cómo le apoyan los aficionados. "Me lo agradecen cada día y es fantástico, es algo que agradezco mucho. Es un honor para mí. Cuando entrenas a un club como el Barça, se trata de ganar títulos, y tanto mi staff como yo y todos los que empezaron este viaje tenían este objetivo en mente, con este equipo. Tenemos un entorno fantástico en este club, también en el vestuario, y esto ayuda. Puedes tener a los mejores jugadores, pero para conseguir los títulos, necesitas el mejor equipo. Para mí es importante cómo lo gestionamos todo, cómo jugamos los unos por los otros, eso es lo que cuenta. Y eso me hace feliz", confesó.
"Están haciendo muy bien las cosas, lo dan todo por este club. El entorno aquí es fantástico y todos están al 100% con el club, aficionados, socios, todos a la una. Es una sensación fantástica cuando sales por la calle, también cuando pierdes. Es increíble, a veces me sorprende mucho. Ellos agradecen cómo juega el equipo, dándolo siempre todo, con confianza. Lo dan todo por este club. Me hace sentir orgulloso, pero pienso que aún tenemos que seguir evolucionando, mejorando, que es lo que queremos hacer la temporada que viene. Aunque no hemos acabado todavía. Solo hemos ganado una Liga hasta ahora; vamos bien, pero tenemos que ganar algunos partidos más", prosiguió.
Por último, no quiso opinar del penalti de Hancko sobre Gyökeres en el Atlético-Arsenal, parecido al no pitado de Marcos Llorente a Dani Olmo en la vuelta de cuartos de 'Champions'. "No quiero pensar en esto ahora mismo, no voy a malgastar mi tiempo pensando en cosas así. Es cosa del pasado y el pasado, pasado está. He visto ambos partidos y simplemente he querido disfrutarlos. No voy a pensar ni hablar sobre lo que ha ocurrido", finalizó.