Líbano y embajador de EEUU abordan consolidación de tregua antes de reunirse en Washington

El Cairo, 1 may (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, abordaron este viernes con el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michael Issa, la consolidación del alto el fuego con Israel antes de reanudar las reuniones en Washington, indicaron fuentes oficiales.

"Aoun recibió esta tarde en el Palacio de Baabda a Issa tras su regreso de Washington. Abordaron la situación actual, en particular la consolidación del alto el fuego y el cese de los ataques contra civiles e infraestructura civil, en preparación para futuras reuniones en Washington", indicó en X la Presidencia libanesa.

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Unas conversaciones, recordó, "con el objetivo de lograr la paz y la estabilidad en la frontera, que posteriormente se anunciarán" en la capital estadounidense.

"El embajador Issa reafirmó el continuo apoyo de EE.UU. al Líbano y sus instituciones. Por su parte, el presidente Aoun agradeció al embajador el apoyo constante" para alcanzar la estabilidad en el país, añadió.

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Por su parte, el Gabinete de Ministros señaló que Salam recibió al embajador estadounidense en la sede del primer ministro, el Grand Serail, y agregó que las "conversaciones se centraron en la consolidación del alto el fuego y en las negociaciones con Israel", sin dar más detalles.

Ayer la Embajada en Beirut expresó en X que una "reunión directa" entre Aoun y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, facilitada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, "le daría a Líbano la oportunidad de obtener garantías concretas sobre la plena soberanía, con el respaldo de EE.UU.".

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Estos movimientos diplomáticos se producen días después de que Aoun asegurara que están esperando a que Washington les comunique una fecha para el comienzo de las negociaciones con Israel.

El pasado 17 de abril, entró en vigor un cese de hostilidades que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre el Líbano e Israel.

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Pese a ello, Israel ha continuado atacando el territorio libanés a diario y llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas en los pueblos que ocupa en el sur del Líbano, donde el grupo chií libanés Hizbulá también comenzó a responder a esas violaciones a partir del quinto día de la tregua.

Desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzaron los ataques israelíes contra el Líbano, 2.586 personas murieron y 8.020 resultaron heridas, según las últimas cifras publicadas este jueves por el Ministerio de Salud Pública libanés. EFE

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