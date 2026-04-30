Suben a 2.586 los muertos y a 8.020 los heridos en el Líbano por la ofensiva israelí

El Cairo, 30 abr (EFE).- El balance de muertos por los ataques israelíes iniciados el 2 de marzo contra el Líbano asciende ya a 2.586 y el de heridos alcanza los 8.020, informaron este jueves fuentes oficiales.

"El balance total acumulado de la agresión, desde el 2 de marzo hasta el 30 de abril, es el siguiente: 2.586 fallecidos y 8.020 heridos", informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

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Esta cifra se actualiza después de que el ministerio contabilizara diez muertes más desde ayer, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

Hoy mismo, el Ejército israelí ordenó evacuar 15 aldeas cerca de Nabatieh, en el sur del Líbano, mientras han ido informando durante el día de la activación de interceptores contra drones del grupo chií libanés Hizbulá que en uno de los casos ha llegado a impactar contra suelo israelí.

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El Líbano e Israel celebraron recientemente dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida no está siendo respetada en la práctica. EFE