Expertos de la ONU: la violencia sexual es utilizada como arma por Israel en Palestina

Ginebra, 30 abr (EFE).- La violencia sexual es utilizada como herramienta de la ocupación israelí en los Territorios Palestinos para provocar desplazamiento forzoso, lo que puede constituir crímenes de guerra y lesa humanidad, denunciaron este jueves 17 expertos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto.

Los expertos, entre ellos relatores de Naciones Unidas, señalaron que esta violencia sexual se produce en contextos como detenciones, puestos de control, redadas en viviendas y otras interacciones tanto con fuerzas de ocupación como con colonos israelíes.

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Este tipo de violencia "es estructural, sistemática, y funciona como herramienta de control, sometimiento y desposesión", señalaron los expertos de la ONU, quienes reiteraron sus acusaciones sobre posibles delitos de genocidio por parte de Israel en Cisjordania y Gaza.

Subrayaron que Israel recurre a esta violencia sexual para "infundir miedo", "castigar" y "fracturar comunidades", explotando el estigma contra las víctimas para aislarlas y erosionar la cohesión social.

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"Al hacer la vida cotidiana insegura e impredecible, se empuja a los palestinos a abandonar sus hogares y tierras, facilitando el desplazamiento forzoso", añadieron los firmantes.

Entre ellos figuran la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogas sobre violencia contra la mujer (Reem Alsalem) y derechos de los desplazados (Paula Gaviria).

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Denunciaron por otra parte la inacción de la comunidad internacional ante estos abusos, y lamentaron en este sentido que "los intereses estratégicos, militares y económicos se sitúen por encima de las vidas palestinas". EFE