Agencias

Los activistas de la flotilla detenidos por Israel serán trasladados al puerto de Ashdod

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Roma, 30 abr (EFE).- Los activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron interceptados y detenidos por la Marina israelí anoche cuando navegaban en aguas internacionales cerca de Grecia rumbo a la Franja Gaza serán trasladados al puerto israelí de Ashdod.

Los activistas, unos 175, permanecen a bordo de naves militares israelíes y serán desembarcados en Ashdod, al sur de Tel Aviv, según confirman a EFE fuentes de la delegación italiana de la flotilla.

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Es el mismo puerto al que las autoridades israelíes trasladaron a los detenidos en las últimas dos flotillas, en junio y en octubre de 2025, para su posterior deportación a sus respectivos países desde varias prisiones e instalaciones del país.

Esta nueva misión de la Flotilla, compuesta por 58 barcos de países como España, Francia o Italia, fue asaltada por sorpresa anoche por el ejército israelí en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta cuando se dirigía a la Franja de Gaza.

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En esta operación se abordaron e inutilizaron 22 barcos y se detuvo a unos 175 activistas.

El resto de embarcaciones de la misión humanitaria ha fondeado al sur de la isla de Creta a la espera de decidir cómo proceder.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar al enclave palestino para romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a la población. EFE

(Foto)(Vídeo)

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