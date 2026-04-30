Lagarde prepara el terreno para una subida de tipos en junio

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves "por unanimidad" mantener sin cambios los tipos de interés, a pesar del repunte en la tasa de inflación, que escaló en abril al 3%, su nivel más alto desde 2023, aunque el órgano de gobierno de la institución discutió la posibilidad de subir el precio del dinero, un debate que volverá a estar sobre la mesa en la próxima reunión de junio, cuando contará con mayor información y se publicarán las nuevas proyecciones de la institución, incluida la actualización de los posibles escenarios macroeconómicos.

Si bien el Consejo de Gobierno ha reiterado que no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos, en la rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha reconocido que "en cuanto a la dirección creo saber hacia dónde nos dirigimos", añadiendo que la razón por la que no se implementó este jueves lo debatido es la buena posición de partida de la entidad, lo que da tiempo para revisar los datos que están llegando y que se confirmarán con información adicional, así como la ausencia de efectos de segunda ronda.

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"Estamos viendo algunos efectos indirectos, pero sin duda no estamos viendo efectos de segunda ronda", ha subrayado la francesa en referencia a la situación "más flexible" del mercado laboral, sin señales de subidas significativas de los salarios, al tiempo que está en marcha un ajuste financiero, por lo que el BCE quiere dedicar tiempo y un análisis exhaustivo a determinar en junio qué se requiere para alcanzar el objetivo de estabilidad a medio plazo del 2%.

En cualquier caso, la presidenta del BCE ha reconocido el impacto de la crisis de Oriente Próximo sobre los precios, por lo que el BCE ahora considera que el riesgo es a la baja para el crecimiento y al alza para la inflación, por lo que se encuentra de nuevo en el camino para revisar la situación en función de los datos, los escenarios actualizados, y luego poder tomar una decisión.

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"Nos estamos alejando del escenario base", ha reconocido Lagarde, para quien es necesario evaluar mejor la duración, profundidad y propagación del impacto de la subida de los precios energéticos, añadiendo que la decisión "por unanimidad" de mantener hoy los tipos de interés fue "una decisión informada, aunque con información insuficiente", por lo que las próximas seis semanas hasta la reunión de junio serán el momento idóneo para evaluar la evolución y comprender el posible desenlace o no del conflicto "a fin de tomar una decisión informada con base en información verificada y revisada".

"El BCE siempre reaccionará, porque llevaremos la inflación de vuelta al 2%. Así que, sea cual sea la reacción, reaccionaremos", ha apostillado.

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El Consejo de Gobierno del BCE decidió jueves mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

De acometerse finalmente una subida de los tipos en junio sería el primer movimiento al alza del precio del dinero en la zona euro desde septiembre de 2023.

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SIN ESTANFLACIÓN.

Por otro lado, la presidenta del BCE ha dedicado buena parte de su comparecencia ante la prensa a rebatir que la situación en la que se encuentra actualmente la eurozona, con un crecimiento del PIB del 0,1% en el primer trimestre y una tasa de inflación del 3% en abril, sea asimilable a estanflación, un concepto "llamativo" pero que no se corresponde con la realidad de la zona euro, que no sufre estancamiento, sino un periodo de bajo crecimiento.

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"El término estanflación es bastante popular y genera mucha ansiedad", ha señalado la francesa, para quien es un concepto más apropiado para describir lo ocurrido en los años 70 y que, dadas las circunstancias actuales, la situación es completamente distinta.

"En los años 70, la inflación se mantuvo a un ritmo sostenido y constante, el desempleo era muy elevado y existía un marco monetario y fiscal que no tenía nada que ver con el actual", ha explicado Lagarde, señalando que el marco de política monetaria de la eurozona es suficientemente sólido y la determinación del BCE "suficientemente firme" como para reducir la inflación al 2%.

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"Controlaremos la inflación", ha asegurado para subrayar la diferencia con lo sucedido en los 70.