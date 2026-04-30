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La UE pide a Israel que respete la libertad de navegación tras detener a la flotilla en aguas internacionales

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La Unión Europea ha pedido a Israel que respete la libertad de navegación y el Derecho Internacional tras haber anunciado este jueves la detención de madrugada de alrededor de 175 activistas que iban a bordo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

"La libertad de navegación en virtud del Derecho Internacional debe ser respetada. Además, hemos pedido y reiteramos este llamamiento a Israel para que respete el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional humanitario y el Derecho Marítimo Internacional", ha afirmado en una rueda de prensa el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni.

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Así lo ha dicho al ser preguntado por la acción de Israel de esta madrugada interceptando a los activistas de la flotilla en aguas internacionales, sobre la que no ha pronunciado en específico, si bien ha señalado que ahora deberán ser las autoridades nacionales quienes se encarguen de ofrecerles protección consular.

En este sentido, el portavoz ha reiterado que aunque la Unión Europea comparte el objetivo de la flotilla de proporcionar a la población una ayuda indispensable, desaconsejan a los participantes hacerlo porque "ponen en riesgo su seguridad".

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No obstante, ha reiterado el llamamiento del bloque comunitario, en particular a Israel, "para que respete el derecho internacional, incluido el Derecho Internacional humanitario y el Derecho Marítimo Internacional".

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