Agencias

Israel detiene a unos 175 activistas de la Flotilla tras interceptar una veintena de naves

Guardar

Jerusalén, 30 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

El comunicado, publicado en los canales de Exteriores, adjunta un video en el que se observa a una docena de activistas realizando volteretas y jugando con equipamiento del buque israelí con inscripciones en hebreo. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Animalistas alertan de "adoctrinamiento" a menores con el Día del Niño en Las Ventas, apoyado por la Comunidad

Animalistas alertan de "adoctrinamiento" a menores con el Día del Niño en Las Ventas, apoyado por la Comunidad

Indra gana 76 millones hasta marzo, un 28% más, tras elevar sus ingresos un 15%, hasta 1.334 millones

Indra gana 76 millones hasta marzo, un 28% más, tras elevar sus ingresos un 15%, hasta 1.334 millones

Hallan el cuerpo de una niña aborigen de 5 años desaparecida en zona remota de Australia

Infobae

La flotilla acusa a Israel de "una trampa mortal" al "inutilizar los motores" de embarcaciones interceptadas

La flotilla acusa a Israel de "una trampa mortal" al "inutilizar los motores" de embarcaciones interceptadas

Corea del Sur y Australia refuerzan su cooperación energética ante crisis en Oriente Medio

Infobae