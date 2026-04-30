Agencias

Detenido en Vigo un fugitivo reclamado por Venezuela por una supuesta estafa de más de 600.000 euros

Guardar

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre que tenía en vigor una notificación roja de Interpol, y que estaba buscado por las autoridades de Venezuela por una supuesta estafa de más de 600.000 euros.

Según han informado fuentes policiales, los hechos por los que estaba siendo buscado ocurrieron en noviembre de 2025, cuando el sospechoso ofreció los servicios de logística de su empresa y estafó a un tercero más de 637.000 euros.

PUBLICIDAD

El hombre extendió el engaño a otras personas, que acabaron convirtiéndose en víctimas, articulando un entramado de estafas con un funcionamiento similar a un sistema piramidal.

La detención se produjo el pasado 5 de abril, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia tuvieron conocimiento de que el hombre buscado se encontraba alojado en un establecimiento de Vigo y que sobre él pesaba una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Venezuela. Tras desplazarse al lugar, los agentes localizaron al individuo y, una vez identificado, procedieron a su arresto.

PUBLICIDAD

El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales y, desde allí, conducido a Madrid para continuar con los trámites para sus extradición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Navarra amplía a 200 euros la ayuda mensual de movilidad internacional a universitarios de entornos de bajos ingresos

Navarra amplía a 200 euros la ayuda mensual de movilidad internacional a universitarios de entornos de bajos ingresos

BNP Paribas se anotó un trimestre récord hasta marzo, con un beneficio de 3.217 millones, el 9% más

BNP Paribas se anotó un trimestre récord hasta marzo, con un beneficio de 3.217 millones, el 9% más

Ángel Mateos, el arquero que regresa a las canchas españolas a los 70 años

Infobae

Decathlon se consolida como Socio Principal de la Liga de Fútbol Profesional Francesa hasta 2032

Decathlon se consolida como Socio Principal de la Liga de Fútbol Profesional Francesa hasta 2032

Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre tregua rusa el 9 de mayo que abordaron Putin y Trump

Infobae