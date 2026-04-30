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BNP Paribas se anotó un trimestre récord hasta marzo, con un beneficio de 3.217 millones, el 9% más

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El banco francés BNP Paribas obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.217 millones de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que representa un avance del 9% respecto del resultado contabilizado un año antes por la entidad.

"El grupo ha logrado un primer trimestre récord, impulsado por el excelente dinamismo de nuestras divisiones operativas y la implementación de nuestros planes estratégicos", destacó Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de BNP.

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La cifra de negocio del banco francés alcanzó hasta marzo los 14.056 millones de euros, un 8,5% por encima de los ingresos anotados en el primer trimestre de 2025, mientras que la partida destinada a cubrir el riesgo de crédito sumó 922 millones, un 20,4% más.

En el trimestre, los ingresos del área de Banca Corporativa e Institucional (CIB) disminuyeron un 0,8%, hasta 5.243 millones, mientras que el negocio de Banca Comercial, Personal y Servicios (CPBS) creció un 4,9%, con 6.852 millones.

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De su lado, los ingresos trimestrales en la unidad de Servicios de Inversión y Protección (IPS) ascendieron a 1.980 millones de euros, un 32,8% más.

La entidad ha confirmado sus objetivos, con una meta de rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) del 12% en 2026 y superior al 13% en 2028; un ratio de costes sobre ingresos de aproximadamente el 60% este año y, posteriormente, inferior al 56% en 2028; así como un aumento del beneficio neto atribuido que se proyecta en una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10% durante el periodo 2025-2028.

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