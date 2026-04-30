Navarra amplía a 200 euros la ayuda mensual de movilidad internacional a universitarios de entornos de bajos ingresos

El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Universidad, mantiene abierto hasta el próximo 11 de mayo el plazo para solicitar las ayudas complementarias de movilidad internacional universitaria en programas como Erasmus (Europa), Palafox (América Latina) o ISEP (todo el mundo), entre otras.

Como principal novedad, la ayuda se amplía a 200 euros mensuales y hasta 50 por semana adicional para aquellas personas beneficiarias de las becas de estudios de carácter general, quienes tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, pertenezcan a una familia monoparental o numerosa, su unidad familiar perciba una prestación de Renta Garantizada, sean víctimas de terrorismo o de violencia de género o tengan la condición de persona refugiada.

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Para el resto de estudiantes, la ayuda base será de 120 euros mensuales y 30 euros mensuales hasta completar el periodo justificado, un importe que mejora los del pasado curso, de 115 euros por cada mes de estancia y 28,75 euros por semana adicional, indica el Gobierno de Navarra en un comunicado.

La convocatoria, dotada con 350.000 euros -320.000 euros se destinarán a estudiantes de Grado y 30.000 euros a estudiantes de Máster-, tiene como principal objetivo impulsar los diferentes programas de movilidad "que contribuyen a mejorar la dimensión internacional de sus universidades y que resultan claves para la mejora de estas enseñanzas superiores".

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Con estas ayudas, el Gobierno de Navarra pretende reducir la carga económica que supone realizar una estancia en el extranjero, así como impulsar los diferentes programas de movilidad "que contribuyen a fomentar la proyección internacional del estudiantado y que resultan claves para la mejora de enseñanzas superiores".

A esta convocatoria podrá concurrir el estudiantado navarro o empadronado en Navarra de Grado y Máster universitario, que participe en algún programa de movilidad internacional gestionado por las universidades españolas.

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El orden de prelación para la concesión de estas ayudas establece en primer lugar a las personas procedentes de entornos de bajos ingresos, para a continuación introducir a las personas que no hayan sido beneficiarias de esta ayuda en convocatorias anteriores y, finalmente, el resto de solicitantes.

Dentro de estos dos últimos grupos, las personas serán ordenadas por la nota que obtuvieron para acceder al programa de movilidad internacional de su universidad, con la aplicación de un coeficiente de mejora de nota para aquellos estudiantes en titulaciones de las ramas de Ingeniería y Arquitectura y para aquellos que realicen estancias en universidades de la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra (NAEN).

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El plazo para presentar las solicitudes se encuentra ya abierto en el Portal del Gobierno de Navarra y finaliza el próximo 11 de mayo.

466 ESTUDIANTES BENEFICIADOS EL PASADO CURSO

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El pasado curso, un total de 466 estudiantes se beneficiaron de esta convocatoria, 289 mujeres (un 62%) y 177 hombres (un 38%). La gran mayoría de las ayudas concedidas, 454, fueron a estudiantes de Grado, mientras que 12 se destinaron a estudiantes de Máster.

Por centros, 328 personas cursaban sus estudios en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), mientras que 94 lo hacían en la Universidad de Navarra (UN). El resto de beneficiarios fueron estudiantes navarros que cursaron sus estudios en centros universitarios fuera de la Comunidad foral.

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En cuanto a los destinos escogidos, las estancias se realizaron en un total de 51 países, siendo Italia, con 93, el principal lugar escogido por el alumnado. Le siguieron Polonia, con 41; Chile, con 40; Alemania, con 23; Portugal, con 22; y Bélgica y México, con 21.