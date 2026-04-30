El resto de naves de la Flotilla se resguarda al sur de Creta tras el abordaje israelí

Roma, 30 abr (EFE).- La mayoría de los barcos de la Flotilla que no fueron interceptados anoche por el ejército israelí en aguas internacionales, un total de 26, permanecen este jueves anclados al sur de la isla griega de Creta, valorando cómo proceder e intentando contactar con algunas naves con las que se ha perdido comunicación.

La pasada noche el ejército israelí sorprendió a la Global Sumud Flotilla cuando alcanzaba aguas griegas, a 1.200 kilómetros de distancia de su destino final, la Franja de Gaza.

PUBLICIDAD

El resultado ha sido la interceptación de 22 de las 58 naves de varios países que integraban la misión y la detención de unos 175 activistas de distintas nacionalidades: una treintena de españoles, 24 italianos y diez malasios, entre otros muchos.

La mayoría de los barcos de la flotilla que evitaron el asalto en plena noche del ejército israelí se encuentran fondeados al sur de Grecia, 26 según el radar habilitado por la organización, mientras otros diez navegan en la zona del asalto.

PUBLICIDAD

Entre estas está el buque de asistencia 'Arctic Sunrise' de Greenpeace, mientras que el la ONG española Open Arms se encuentra al oeste de esta isla griega.

Los activistas a bordo de estas embarcaciones valoran ahora cómo proceder tras la retención israelí y algunas están buscando a otras naves que fueron asaltadas en la noche y con las que no se consigue contactar, según fuentes de la delegación italiana.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes indican que preocupa especialmente el paradero de algunos barcos a los que el ejército israelí presuntamente inutilizó el motor y los dejó a la deriva, como el caso del 'Tamtam', en el que viajaban 7 personas.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

PUBLICIDAD

Tras su interceptación y confiscación parcial, se están organizando manifestaciones en diversas ciudades como Roma, donde se ha convocado una concentración a las 18.00 hora local (16.00 GMT) ante el Coliseo en apoyo a la flotilla. EFE