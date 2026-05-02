Wall Street mira más allá de la guerra: el crudo tensa los mercados, pero la bolsa resiste

Jesús Centeno

Nueva York, 2 may (EFE).- En pleno escenario de tensión geopolítica por la guerra en Irán y el repunte del petróleo, Wall Street mantiene la calma pese al riesgo: mientras el crudo se mantiene elevado por el cierre del estrecho de Ormuz, los índices siguen prácticamente en máximos, lo que alimenta el debate sobre si el mercado ignora la crisis o ya incorpora su impacto.

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El 8 de marzo, tras la primera semana de conflicto, el Dow Jones cerraba en torno a los 47.700 puntos, el S&P 500 en 6.780 y el Nasdaq en 22.700, en un contexto de alta volatilidad.

Ahora, los tres índices superan ampliamente esos niveles: el Dow cerró el viernes en 49.499 enteros, el S&P 500 en 7.230 y el Nasdaq en 25.114 (un 3,8 %, un 6,6 % y un 10,6 % más, respectivamente) pese a la falta de avances concretos en las negociaciones con el país persa y al cierre del estratégico enclave marítimo.

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De hecho, el S&P 500 y el Nasdaq registraron en abril sus mayores ganancias mensuales desde 2020, en pleno vaivén bursátil por la pandemia.

El avance está liderado por el sector tecnológico, con sólidos resultados trimestrales para algunas de las 'Big Tech' (Alphabet, Apple, Microsoft o Meta, divulgados esta última semana) y alzas para empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores.

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Sin embargo, la sostenibilidad de este 'rally' está en solfa, con informaciones que apuntan a que OpenAI -que no cotiza en bolsa ni está obligada a presentar resultados- podría no haber alcanzado sus objetivos de ingresos y usuarios.

El episodio reaviva el debate sobre si las masivas inversiones en IA (las 'Big Tech' prevén gastar unos 700.000 millones de dólares en gastos de capital en el actual ejercicio) se traducirán en beneficios reales.

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"El hielo es muy fino y la correa es muy corta", comenta al Wall Street Journal el analista Dan Morgan, quien advierte de que "cualquier señal de debilidad en el sector puede provocar ventas bruscas".

Michael Hartnett, de Bank of America, opina en un informe que "la concentración en un pequeño grupo de megacapitalizaciones hace al mercado más frágil ante cualquier corrección", mientras que Dave Lee, de Bloomberg, es más optimista y señala que "una burbuja de OpenAI no tiene por qué significar una burbuja de todo el ecosistema de la IA".

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La aparente resistencia de Wall Street convive con la preocupación por el impacto del petróleo, cuyo repunte reaviva los riesgos de inflación.

Esto lleva al mercado a anticipar que la Reserva Federal tardará más en bajar los tipos -el pasado miércoles los volvió a mantener sin cambios- mientras la bolsa afronta el impacto de una política monetaria aún restrictiva.

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"Lo que hemos visto recientemente es la capacidad de los mercados de mirar más allá", señala a EFE el vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, Michael Harris, tras una conferencia de prensa en la que defendió que los parqués están demostrando "resiliencia y capacidad de adaptación".

Según Harris, las empresas están acudiendo con fuerza a los mercados de deuda y capital, lo que refleja que el "sistema estadounidense sigue funcionando como un gran punto de encuentro entre capital e inversión, incluso en entornos de incertidumbre".

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Sin embargo, el telón de fondo geopolítico introduce matices en esa visión: en el mercado de deuda estadounidense, los bonos del Tesoro reflejan incertidumbre, con el rendimiento del bono a diez años en torno al 4,38 % y el de dos años por debajo del 3,9 %.

La curva de tipos, que mide la diferencia entre ambos plazos, mantiene "una pendiente contenida, en niveles superiores a la media de la última década, aunque por debajo de los máximos de 2023 en plena crisis bancaria regional", apunta la cadena CNBC.

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En los activos refugio, el oro continúa cerca de máximos recientes, mientras la plata acompaña el movimiento alcista pero con mayor inestabilidad. El bitcóin ronda los 78.317 dólares, muy por encima de los niveles de hace dos meses.

Y el VIX, el conocido como "índice del miedo", está en torno a los 15-17 puntos, una lectura inferior a la registrada en otros episodios de tensión, como el inicio de la guerra en Ucrania, cuando llegó a superar los 30 enteros.

Los inversores no anticipan un escenario de máximo estrés financiero, pero, si el petróleo se mantiene elevado, la Reserva Federal tendrá muy poco margen para relajar la política monetaria, lo que, según analistas de CNBC, podría implicar que el mercado esté "infravalorando el riesgo geopolítico", especialmente si el repunte del crudo se prolonga en el tiempo. EFE

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