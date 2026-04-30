El PP dice que hay "muchas pruebas" que acreditan la declaración de Aldama y que en otro país Sánchez ya habría caído

El PP ha defendido que hay "muchas pruebas" que acreditan la declaración del supuesto conseguidor de la trama de las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, apuntando al presidente Pedro Sánchez como el máximo responsable de una estructura corrupta, y ha añadido que en otro país el Gobierno al completo ya habría caído.

En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha puesto de relieve que Aldama lo que hizo este jueves en su declaración ante el Tribunal Supremo fue explicar "todo lo que ha vivido y cómo funcionaba desde dentro la organización criminal", en tanto que hablaba directamente con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y veía cómo se relacionaban ambos con Sánchez.

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En este punto, ha hecho suyas las palabras del presidente del PP, Alberto Núñéz Feijóo, al apuntar que si el PSOE o el presidente del Gobierno creen que lo que dijo Aldama es mentira, "lo que tienen que hacer es poner una querella" contra unas acusaciones que son "gravísimas" porque evidencian que "la organización criminal que estaba metida en el seno del Gobierno".

¿P0R QUÉ NO LE LLEVAN A LOS TRIBUNALES?

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Sin embargo, la dirigente 'popular' ha constatado que, hasta el momento, ni Sánchez "ni todos esos ministros que dijeron que iban a poner querellas por las cosas que decía Aldama" han dado el paso de llevarlo a los tribunales.

Muñoz sostiene que no sólo el testimonio de Aldama confirma la existencia de "una organización criminal", sino que la Guardia Civil también ha relatado esta semana en sede judicial cómo funcionaba la misma.

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Pese a que tendrán que ser los jueces los que diriman la veracidad de "las cosas que dice Aldama", la portavoz del PP cree que es "evidente" que habría "una organización criminal que operaba en muchos ministerios, que operaba al más alto nivel, que tenía contacto directo con el presidente del Gobierno, que estaba metido en todas estas cuestiones.

La dirigente del PP defiende que en cualquier otro país esta situación estaría suponiendo "una catarsis absoluta" y la consiguiente caída del Gobierno por completo, para lamentar que en España, sin embargo, Sánchez se mantenga en el poder porque al entender que "lo próximo será su defensa judicial".

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