El Gobierno español convoca a la encargada de la embajada israelí por la flotilla de Gaza

Madrid, 30 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó "urgentemente" este jueves a la encargada de negocios de la embajada de Israel, Dana Erlich, para trasmitirle la más enérgica condena por la detención de los miembros de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a la franja palestina de Gaza.

El Ministerio de Exteriores israelí informó del arresto de unas 175 personas de varias nacionalidades tras interceptar una veintena de embarcaciones cerca de las costas de Grecia, de las que una treintena son españoles, según los activistas propalestinos.

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Fuentes ministeriales indicaron que la embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular, "están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la flotilla".

Las mismas remarcaron que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también está hablando con colegas de los países con miembros de la flotilla detenidos por Israel.

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En redes sociales, el español Pau Pérez, que no fue detenido, explicó que la flotilla pasó la noche tratando de huir de barcos israelíes, aunque una veintena de embarcaciones fueron interceptadas.

"No sabemos adónde se las han llevado", denunció, además de pedir que "toda la sociedad salga a protestar para reclamar su puesta en libertad y romper todas las relaciones con el Estado sionista".

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La flotilla, formada 58 embarcaciones, zarpó del puerto mediterráneo español de Barcelona el 15 de abril con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel en Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

La legación israelí en España dijo hoy que la flotilla es "un movimiento impulsado por (el grupo islamista) Hamás para desviar la atención de su negativa a desarmarse", así que "no es solidaridad, es propaganda", según un mensaje publicado en la red social X.

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"Desde octubre de 2025, más de 1,5 millones de toneladas de ayuda han entrado en Gaza gestionada por el Consejo de Paz y el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC). La ayuda está", aseguró. EFE