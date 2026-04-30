Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre tregua rusa el 9 de mayo que abordaron Putin y Trump

Kiev, 30 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó este jueves a su equipo que contacte con la Casa Blanca para "aclarar los detalles" de una eventual tregua rusa el 9 de mayo de la que, según las dos partes implicadas, hablaron en la víspera por teléfono los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

"Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más", dijo Zelenski, quien dejó claro que no ha sido informado por la parte estadounidense de la propuesta del alto el fuego que trató Putin con Trump.

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La alusión de Zelenski al desfile se refiere a la tradicional parada militar que organiza el Kremlin cada 9 de mayo, celebrado en Rusia como el Día de la Victoria, para recordar el triunfo soviético en la II Guerra Mundial sobre los nazis.

Ucrania amenazó en ediciones anteriores del desfile con atacar este acto en el que participan regularmente líderes aliados de Putin, además del mandatario ruso.

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El presidente ucraniano reafirmó que la propuesta de Kiev es declarar un "alto el fuego a largo plazo" que ayude a lograr "una paz duradera".

El Kremlin rechaza esta propuesta ucraniana de bajar las armas por un plazo prolongado o indefinido y sólo ha accedido a declarar de forma unilateral treguas puntuales con motivo de la Pascua ortodoxa y otras efemérides, a las que Kiev se ha sumado sin excepción.

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La administración ucraniana ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por no haber sido informada por el presidente Trump y sus subordinados sobre asuntos abordados con Rusia que afectan directamente a Ucrania, como ocurre con la posible tregua con motivo del Día de la Victoria. EFE