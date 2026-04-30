4-0. Juventud golea a Puerto Cabello y logra su primer triunfo en la Copa Sudamericana

Montevideo, 29 abr (EFE).- El Juventud uruguayo se impuso este miércoles por 4-0 al Puerto Cabello venezolano en la tercera jornada del grupo B de la Copa Sudamericana y quedó en zona de clasificación a la próxima ronda con cuatro puntos a la espera del partido que enfrentará al Cienciano peruano y al Atlético Mineiro brasileño.

Los uruguayos —que llegaban al encuentro con una sola victoria en sus últimos once partidos— firmaron una noche idílica en el Estadio Centenario, liderada por Fernando Mimbacas y Alejo Cruz para conseguir la primera victoria de su historia en la fase de grupos de un torneo continental.

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El encuentro arrancó con un ritmo trepidante y ocasiones para ambos bandos en el primer minuto, pero Juventud no tardó en adueñarse del partido. En el minuto 6, Alejo Cruz envió un servicio medido al área que Mimbacas transformó en el 1-0 con un cabezazo inapelable.

En el 11, el VAR impidió la igualdad del Puerto Cabello luego de que el árbitro Nazareno Arasa anulara el tanto convertido por Joao Barros. La jugada fue invalidada debido a un fuera de juego previo de Roberto Rosales, quien había asistido a su compañero tras ejecutar un tiro de esquina.

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La pausa de hidratación le fue bien a los locales y, acto seguido de esta, los pedrenses ampliaron distancias. Un saque de banda dirigido a Mimbacas derivó en un centro que Leonel Roldán conectó desde el corazón del área para anotar el 2-0.

El tercero llegó al borde del descanso luego de que el zaguero Jiovany Ramos —en su afán por despejar— golpeara el rostro de Mimbacas con la bota. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima y el atacante uruguayo se encargó de ejecutar un potente lanzamiento para firmar el 3-0 transitorio.

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Antes de marcharse a los vestuarios aún hubo tiempo para más y Pablo Lago coronó una excelente asistencia de Cruz para sellar la goleada de 4-0 para los de la ciudad de Las Piedras.

Finalmente, tras una segunda mitad bastante espesa en comparación con la primera, Juventud estrenó su casillero de victorias en el Grupo B.

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Los uruguayos recibirán la visita de Atlético Mineiro el próximo 5 de mayo con el objetivo de seguir en la terna por los puestos clasificatorios a la fase final, mientras Puerto Cabello intentará lo propio como local ante Cienciano ese mismo día.