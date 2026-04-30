Samsung multiplica casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre por los chips

Seúl, 30 abr (EFE).- Samsung Electronics multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), en comparación interanual, impulsado por la fuerte demanda global de semiconductores avanzados para inteligencia artificial, dijo este jueves la compañía.

El beneficio operativo del gigante tecnológico surcoreano, por su parte, ascendió a un máximo histórico de 57,2 billones de wones (unos 38.520 millones de dólares) entre enero y marzo, lo que multiplica por más de ocho los 6,7 billones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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La facturación por ventas alcanzó además un récord trimestral de 133,9 billones de wones (unos 90.166 millones de dólares), un 69 % más que un año antes. EFE