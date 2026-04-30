El Ejército de EEUU se atribuye una brecha de más de 5.000 millones de euros a Irán por su bloqueo de Ormuz

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado este miércoles haber causado en Irán una pérdida de "más de 6.000 millones de dólares (5.130 millones de euros)" por la supuesta inmovilización de hasta 41 buques cisterna con "69 millones de dólares" que Irán "no puede vender".

Defendiendo un bloqueo "altamente efectivo" contra puertos y costas iraníes, el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ha asegurado que, "actualmente, hay 41 buques cisterna con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender".

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"Esto representa una pérdida estimada de más de 6.000 millones de dólares, de la cual el Gobierno iraní no puede beneficiarse económicamente", ha alegado en un comunicado difundido en redes por el órgano castrense en el que también ha ensalzado el "firme compromiso" de las tropas estadounidenses con el "cumplimiento total" del citado cierre.

En el mismo texto, Cooper ha destacado como "hito significativo" el desvío del "42º buque mercante que intentaba violar el bloqueo", una operación que la Armada norteamericana habría ejecutado este mismo miércoles. "Esto refleja la excelente labor que realizan los militares estadounidenses para impedir la entrada y salida del comercio marítimo de los puertos iraníes", ha subrayado.

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Sus palabras llegan poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya afirmado que este bloqueo naval es "más efectivo" que los bombardeos, en alusión a la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel el 28 de febrero y que dejó en Irán casi 3.500 muertos, según el último balance oficial.

"Se están asfixiando como un cerdo relleno", ha manifestado el jefe de la Casa Blanca, fiel a su estilo, en unas declaraciones en las que también ha asegurado que Teherán no logrará obtener un arma nuclear, uno de los objetivos declarados de la campaña militar conjunta con Israel.

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