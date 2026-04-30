Conferencia en Colombia cierra con plan para acelerar transición sin combustibles fósiles

Santa Marta (Colombia), 29 abr (EFE).- La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles concluyó este miércoles con un llamado a construir una nueva "democracia climática global" y con una hoja de ruta inicial para acelerar el abandono progresivo de estos carburantes.

"Es el inicio de una nueva democracia climática global", afirmó en una rueda de prensa al cierre de la reunión la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, al presentar el balance del encuentro, que reunió a 56 países y organizaciones en la ciudad caribeña de Santa Marta.

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La conferencia dejó cinco resultados principales, entre ellos la creación de un panel internacional para apoyar la transición energética en los próximos cinco años, el establecimiento de grupos de trabajo temáticos y el compromiso de realizar una segunda edición del encuentro en el pequeño país insular de Tuvalu, que será copresidida con Irlanda.

Uno de los ejes centrales será la elaboración de hojas de ruta específicas para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, un enfoque que, según Vélez, responde a limitaciones de los compromisos actuales.

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"Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son insuficientes para trazar el camino de salida de los combustibles fósiles", señaló la ministra de Colombia, que organizó la reunión junto con Países Bajos.

El proceso también plantea avanzar en la descarbonización de las balanzas comerciales, especialmente en países dependientes de estos recursos, así como en la reforma del sistema financiero internacional para superar restricciones fiscales y de deuda que dificultan la transición.

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Por su parte, la ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos, Stientje van Veldhoven, subrayó que el encuentro marca apenas el inicio de un proceso más amplio porque la cumbre de Santa Marta "es un primer paso en un proceso largo".

Van Veldhoven insistió en que el desafío trasciende el ámbito energético y exige transformaciones estructurales porque "no es solo una transición energética, es una transición socioeconómica", y advirtió que el éxito dependerá de su impacto en las poblaciones.

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En ese sentido, ambas ministras coincidieron en que la transición debe ser gestionada de manera gradual y equitativa para evitar efectos adversos.

"Si la transición falla para las personas, fallará para el mundo", alertó la funcionaria neerlandesa.

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El encuentro también acordó impulsar mayor transparencia sobre los subsidios e incentivos a los combustibles fósiles mediante un mapeo global que permita identificar su peso en las economías nacionales y diseñar estrategias para su eliminación.

Los resultados de la conferencia serán llevados a espacios multilaterales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el objetivo de ampliar la coalición y acelerar la acción climática.

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Aunque no establece compromisos vinculantes, la iniciativa busca consolidarse como una plataforma de acción colectiva que complemente las negociaciones internacionales y promueva una transición energética más coordinada y justa. EFE

(foto)

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La Agencia EFE contó con la ayuda del Ministerio de Ambiente de Colombia para la difusión de este contenido.