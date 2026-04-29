Las ganancias netas de la petrolera Vista crecieron 30 % en el primer trimestre

Buenos Aires, 29 abr (EFE).- La petrolera Vista, cuyas operaciones se concentran en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Argentina, registró en el primer trimestre del año una ganancia neta de 107,7 millones de dólares, un 30 % más que en igual período de 2025.

De acuerdo con los resultados financieros publicados este miércoles por la compañía, las ganancias netas de Vista crecieron además un 25,6 % con respeto al cuarto trimestre de 2025.

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La empresa obtuvo entre enero y marzo pasado un beneficio operativo de 215,6 millones de dólares, con un alza interanual del 51,6 % y una mejora del 1,3 % respecto al trimestre anterior.

En el primer trimestre de este año, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 450,8 millones de dólares, con un aumento del 63,3 % en comparación con igual lapso de 2025 y del 1,5 % frente al resultado del cuarto trimestre del año pasado.

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En tanto, los ingresos netos de la compañía totalizaron los 670,6 millones de dólares, con un alza interanual del 59,3 % y un avance del 0,14 % con respecto al cuarto trimestre de 2025.

La empresa, presidida por el argentino Miguel Galuccio, precisó que su producción total de hidrocarburos durante el primer trimestre fue de 134.741 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe/d), con un aumento interanual del 67%.

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Vista, cuya producción de petróleo ascendió en el primer trimestre a 116.655 bbl/d y se ha consolidado como el segundo mayor operador de petróleo no convencional de Argentina, invirtió entre enero y marzo pasado 391,2 millones de dólares.

La compañía, que en 2025 obtuvo una ganancia neta de 719 millones de dólares -un 50,5 % más que en 2024-, lleva así invertidos en Vaca Muerta unos 6.890 millones de dólares. EFE

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