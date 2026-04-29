IATA: África debe priorizar la aviación para impulsar su desarrollo económico y social

Nairobi, 29 abr (EFE).- Los gobiernos africanos deberían dar prioridad a la aviación como un "facilitador estratégico para el desarrollo económico y social" del continente, afirmó este miércoles la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

"La aviación es infraestructura económica para África. Su valor reside en los beneficios a largo plazo que aporta", dijo el vicepresidente regional de la IATA para África y Oriente Medio, Kamil Alawadhi, en la apertura en Adís Abeba de la edición de 2026 de la conferencia Focus Africa, organizada por la asociación.

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"Una estrategia de aviación centrada en la seguridad, la competitividad en los costes, la seguridad y la sostenibilidad energéticas y la facilidad para hace negocios creará puestos de trabajo, facilitará el comercio, impulsará el turismo y fomentará la integración regional", añadió Alawadhi.

Ese plan, aseguró, fomentará "el desarrollo social y económico de manera más duradera que cualquier impuesto que se pueda recaudar de los viajeros".

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En el ámbito de la seguridad, la IATA destacó que, entre 2024 y 2025, la tasa de accidentes en el continente africano cayó de 12,13 a 7,86 por un millón de viajes, aunque está todavía muy por encima del promedio mundial de 1,32 y es la más alta de todas las regiones.

Como remedio, propuso "incrementar la implementación" de las Normas y Prácticas Recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o fomentar la publicación de las investigaciones de accidentes.

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"Los informes de investigación de accidentes que se retrasan, están incompletos o no se publican ocultan información valiosa sobre seguridad", aseveró la IATA, al destacar que, entre 2019 y 2023, solo un 19 % de los informes de accidentes fueron completados en África, frente a la media global del 63 %.

La organización lamentó que el coste de hacer negocios en aviación en África "es elevado" y apuntó como motivo clave a "los impuestos y las tasas que aplican los gobiernos y los proveedores de infraestructuras", cuya carga en el continente es un 15 % mayor que la media mundial.

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Uno de los problemas son las tasas que algunos gobiernos imponen a las aerolíneas por la recopilación y transmisión de datos de pasajeros, que contradicen las normas de la OACI, "distorsionan el precio de los billetes y merman la conectividad".

Frente a las restricciones del abastecimiento energético causadas por la guerra de Oriente Medio, la IATA abogó por la producción de combustible sostenible de aviación (SAF) para la cual, según sus estimaciones, África subsahariana podría suministrar hasta 106 millones de toneladas de materias primas para 2050, principalmente desechos forestales y residuos sólidos urbanos y agrícolas.

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Otras propuestas de la IATA incluyen la venda de créditos de carbono a las aerolíneas o garantizar "la repatriación fluida de ingresos" de estas empresas, en vez de bloquear esos fondos.

La conferencia Focus Africa, a la que asisten más de 300 delegados, ha sido coorganizada este año con la aerolínea etíope Ethiopian Airlines, la mayor de África, y se celebra hasta el 30 de abril. EFE

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