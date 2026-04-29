La guerra en Irán deja millones de desempleados y ahonda la crisis económica

Jaime León

Teherán, 29 abr (EFE).- Hace semanas que se dejaron de escuchar las explosiones en Irán y aunque la República Islámica ha aguantado la embestida bélica estadounidense, los iraníes hacen frente ahora a una deteriorada situación económica, con una inflación del 100 % en algunos productos de alimentación, menos empleos y la incertidumbre de un futuro peor.

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El bazar de Tajrish, en el norte de Teherán, ha recuperado el bullicio habitual tras 20 días de tregua y sus callejones están llenos de potenciales clientes, pero los comerciantes aseguran que las ventas no se han recuperado.

“Solo estamos vivos”, dice a EFE Reza, dueño de un puesto de verduras y frutas. El vendedor señala al cielo, en referencia a los bombardeos que durante 39 días seguidos golpearon a la capital y que teme que vuelvan, y se toca a continuación el estómago para indicar que el negocio no va bien.

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No lejos de allí, en un comercio de los apreciados frutos secos y azafrán iraníes la dependienta dice que desde el comienzo de la tregua el 8 de abril las ventas han mejorado pero la situación no ha vuelto a la normalidad.

“De hecho no creo que vuelva a la normalidad pronto”, dice.

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No le falta razón.

Los ataques de Estados Unidos e Israel han causado daños por valor de 270.000 millones de dólares y dañado casi 3.000 infraestructuras industriales, según el Gobierno iraní, lo que unido al corte del internet global y ahora al bloqueo naval estadounidense están afectando una economía renqueante desde hace años, acelerando los despidos y disparando la inflación hasta el 71 %.

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Todo ello ha provocado hasta ahora la pérdida de un millón de empleos directos y de dos millones indirectos, informó recientemente el viceministro de Trabajo, Cooperación y Bienestar Social, Gholamhosein Mohamadi.

Pero la situación podría empeorar, según el analista Hadi Kahalzadeh, del Instituto Quincy, quien advierte que millones de empleos más podrían verse afectados por la caída del consumo interno, la falta de liquidez y la incertidumbre, según publicó en Bourse & Bazaar Foundation, especializada en la economía de Oriente Medio.

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Entre las industrias atacadas por Estados Unidos e Israel se encuentran las más importantes del país, como son la petroquímica y la siderúrgica, responsables de cientos de miles de puestos de trabajo directos y de exportaciones el año pasado de 13.000 y 6.000 millones de dólares, respectivamente.

Tras los bombardeos 50 plantas petroquímicas han cerrado y la principal acería iraní y una de las mayores de Oriente Medio, Mobarakeh, tardará al menos un año en recuperar su capacidad normal, lo que ha llevado a la prohibición de las exportaciones de estos dos sectores hasta nuevo aviso.

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Y las consecuencias del daño a esos dos industrias se extiende a sectores como el de la construcción, que emplea a 3,8 millones de iraníes, según Kahalzadeh, y también al de la producción automovilista en un país que importa pocos vehículos.

Están subiendo los precios además de plásticos, envoltorios, tuberías o tejidos, lo que a su vez eleva el coste de productos básicos como los lácteos.

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A todo ello se suman los daños económicos que provoca el corte del internet global impuesto por el Gobierno iraní desde el 28 de febrero, el día que comenzó la guerra y que se extiende hasta hoy, dificultando las comunicaciones y paralizando negocios.

Este corte de internet tiene un coste diario de 3.300.000 dólares, informó el ministro iraní de Comunicaciones, Sattar Hashemi, y afecta sobre todo a pequeñas y medianas empresas.

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A ello se suma el bloqueo naval a los puertos y buques iraníes que impuso el presidente estadounidense, Donald Trump, el 13 de abril y que tiene como objetivo paralizar las exportaciones de petróleo iraníes, que se situaron en 80.000 millones de dólares el año pasado.

Este empeoramiento de la economía se produce meses después de las protestas económicas de diciembre y enero, que pronto se entendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y que fue aplastada con una represión que causó al menos 7.000 muertos, según datos de la ONG HRANA.

La represión de esas protestas fue uno de los motivos iniciales que arguyó Trump para comenzar la guerra contra el país persa en ayuda de la población iraní. EFE

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