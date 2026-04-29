PNV exige "respeto" a Sánchez si quiere llegar "acompañado" a las elecciones y él agradece su "oposición constructiva"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido este miércoles al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que respete a su partido y que "cuide" sus relaciones tanto en el fondo como en la forma si quiere llegar "acompañado" a las próximas elecciones generales, un toque de atención al que el jefe el Ejecutivo ha replicado elogiando la "oposición constructiva" de los nacionalistas vascos y dejando claro que su aspiración es seguir contando con su "buena compañía".

"Quizás usted, en lo que queda de la legislatura, tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario. Ese es también nuestro objetivo, pero no lo conseguiremos si, además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros", le ha espetado Vaquero en la sesión de control del Congreso.

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Se lo ha dicho un día después de que el PSE publicara una imagen creada con inteligencia artificial del presidente del PNV, Aitor Esteban, tirándose a una piscina, que llevó a los nacionalistas a desconvocar la reunión que el propio Esteban tenía prevista este miércoles con el líder de los socialistas vascos Eneko Andueza, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, para hablar de la reforma del Estatuto de Guernica.

"Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente", ha rematado Vaquero. "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco", le ha contestado Sánchez.

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