Un tribunal surcoreano amplía a 7 años de cárcel una condena contra el expresidente Yoon

Seúl, 29 abr (EFE).- Un tribunal surcoreano amplió este miércoles a siete años de cárcel la condena por obstrucción de la justicia contra el expresidente Yoon Suk-yeol, en un caso relacionado con su fallida imposición de la ley marcial a finales de 2024, que ya le costó la cadena perpetua en otro proceso judicial.

Sentenciado en primera instancia a cinco años de cárcel, Yoon fue encontrado culpable de dos delitos de los que anteriormente había sido declarado inocente por una sala del Tribunal Superior de Seúl, afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

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Se trata de la primera sentencia dictada por la división judicial especializada en insurrecciones, establecida en febrero para tramitar el caso de insurrección que involucra al expresidente Yoon y a otros.

Yoon fue declarado culpable el pasado enero de obstrucción de la justicia, por obstaculizar repetidamente los intentos de arresto y destruir pruebas relacionadas con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

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El Tribunal del Distrito Central de Seúl consideró además que vulneró el derecho de deliberación de varios ministros, al no notificarles la convocatoria a una reunión previa a la declaración de la ley marcial.

El expresidente fue absuelto entonces del cargo de una supuesta orden de difundir información falsa a la prensa extranjera, decisión que el Tribunal Superior de Seúl rectificó hoy al encontrarlo culpable y ampliar su condena.

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Yoon fue sentenciado a cadena perpetua por insurrección el pasado febrero, y se enfrenta a otros dos casos relacionados con la fallida imposición de la ley marcial y cuatro por varias cuestiones, incluyendo su supuesto abuso de poder e interferencia en una investigación oficial sobre el fallecimiento de un infante de marina en 2023.

El fallo de hoy contra Yoon se produce un día después de que un tribunal surcoreano elevara a cuatro años de prisión la pena impuesta a su mujer, la ex primera dama Kim Keon-hee, frente al año y ocho meses a los que fue condenada anteriormente, por manipular acciones y aceptar sobornos por parte de la controvertida Iglesia de la Unificación.

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Al igual que ayer, varias decenas de seguidores de Yoon y su esposa se congregaron frente al tribunal en apoyo del expresidente. EFE

(foto)(vídeo)

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