El Ejército israelí mata a un palestino durante una incursión en el centro de Cisjordania

Jerusalén, 29 abr (EFE).- El Ejército israelí mató a un palestino en la madrugada del miércoles durante una incursión en Silwad, en el centro de Cisjordania ocupada, en la que resultaron heridos dos soldados de Israel.

Según informó el Ministerio de Salud palestino, el fallecido se llamaba Abdulhalim Hamad, tenía 37 años y murió durante la operación de las fuerzas israelíes en la localidad cisjordana.

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El Ejército israelí alega en un comunicado que dos personas atacaron a los soldados "en el marco de una operación de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes)" en Silwad, ante lo que las tropas mataron a una de ellas y detuvieron a la otra.

Según su versión, dos soldados israelíes resultaron heridos y fueron evacuados a un hospital.

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Wafa, la agencia oficial de noticias palestina, informó de que Israel bloqueó en la mañana del miércoles el acceso a Silwad y otras localidades del centro de Cisjordania, como Deir Yarir (al este de Ramala), Atara y Ein Siniya (ambas al norte de la capital administrativa).

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 240 palestinos murieron en 2025 por fuego israelí en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, mientras que nueve muertes se atribuyeron a colonos.

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En lo que va de 2026, al menos 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de la ONG israelí B'Tselem. EFE