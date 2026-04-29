Gemini se vuelve más personal en España con la función de memoria y la posibilidad de importar el historial de chats

Google ha actualizado Gemini en España para que la experiencia con este asistente de inteligencia artificial (IA) se adapte al usuario en lugar de ofrecerle respuestas genéricas, y para ello ha introducido el ajuste de memoria, para que pueda usar información de conversaciones anteriores, y la posibilidad de importar el historial de chats de otras aplicaciones.

Gemini podrá usar las conversaciones anteriores con el nuevo ajuste 'Memoria', con el que la IA de Google podrá acceder a detalles y preferencias compartidas con él para que las respuestas sean más personalizadas.

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Este ajuste llega este miércoles a España activado de forma predeterminada, pero el usuario puede desactivarlo -o volver a activarlo- en cualquier momento, como han confirmado desde Google en una nota de prensa.

Google también ha incorporado la posibilidad de importar directamente el historial de conversaciones de otras aplicaciones de IA a Gemini, para que el usuario no tenga que comenzar de cero con este asistente y pueda tener respuestas personalizadas basadas en sus recuerdos, contexto e historial de chats.

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La compañía tecnológica explica que los recuerdos (o memoria) se pueden importar desde la nueva opción habilitada en los ajustes de Gemini, donde habrá que pegar el resumen generado por la otra aplicación.

En el caso el historial de chat, este se carga en un archivo comprimido ZIP, que deben generar las otras aplicaciones de IA, lo que permite seguir las conversaciones en Gemini desde el mismo punto donde se dejaron.

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