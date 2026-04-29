La canciller de Ecuador inicia en India la cita bilateral de más alto nivel en su historia

Nueva Delhi, 29 abr (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aterrizó este miércoles en Nueva Delhi en la que es su primera visita oficial a la India, que durará tres días y servirá como base para afianzar las relaciones con el país asiático en un momento de diversificación de socios.

"Me complace dar la bienvenida a la Ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld Rosero, que realiza su primera visita a la India. Conversamos sobre cómo profundizar la cooperación, incluyendo en comercio, salud, agricultura, tecnología digital y desarrollo de capacidades", confirmó en X el canciller indio, S. Jaishankar.

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Durante este primer encuentro, la delegación ecuatoriana formalizó su adhesión a iniciativas con peso en la India como la Alianza Solar Internacional (ISA) o la Coalición para una Infraestructura Resiliente a Desastres (CDRI), además de acordar la financiación de "Proyectos de Impacto Rápido", que permitirá el intercambio de obras sociales.

La visita de la titular de Exteriores ecuatoriana sucede apenas meses después de la inauguración de la Embajada de la India en Quito el pasado noviembre, durante la visita del viceministro para Asuntos Exteriores indio, Pabitra Margherita, que puso fin a décadas de gestión concurrente desde Bogotá.

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Hasta la fecha, ninguno de los mandatarios de ambos países ha visitado al otro en ejercicio de sus funciones, por lo que este intercambio ministerial es el nivel más alto de contacto presencial sostenido entre ambos Gobiernos.

Durante el resto de su estancia, Sommerfeld mantendrá reuniones con el ministro de Salud, J.P. Nadda, y el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, antes de su partida de regreso a Quito programada para el 1 de mayo.

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Los principales sectores declarados como ejes de las discusiones son la salud, el comercio y la tecnología, áreas donde Ecuador y la India comparten un potencial mercado de crecimiento.

La agenda oficial de la canciller contempla asimismo la inauguración del Centro Cultural de Ecuador en Nueva Delhi, un acto en el que estará acompañada por el embajador ecuatoriano en la India, Fernando Bucheli. Este nuevo espacio, destinado a promover el intercambio artístico y académico, se convertirá en el primer referente cultural del país sudamericano en la capital india.

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Ecuador, que busca expandir su oferta exportable hacia el mercado indio, quiere atraer inversión en infraestructura tecnológica y seguir aprovechando el programa ITEC, una iniciativa de la India que ya ha permitido que más de 200 profesionales ecuatorianos se especialicen en el país.

El país sudamericano exporta madera, cacao y piedras preciosas, mientras la India es líder en productos farmacéuticos, vehículos, hierro, acero y soluciones tecnológicas de ingeniería. EFE

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