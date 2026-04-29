La aseguradora española Mapfre gana un 12,7 % más en el primer trimestre de 2026

Madrid, 29 abr (EFE).- El grupo asegurador español Mapfre obtuvo un beneficio neto de 310,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 12,7 % más que el año anterior, pese a que el volumen de primas se redujo un 2,2 %, impactadas por la depreciación de las divisas.

Del total de las primas, las del ramo No Vida ascendieron a 6.614,4 millones de euros, un 2,6 % menos; y las de Vida a 1.779,4 millones, un 0,6 % inferior.

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La aseguradora informó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, que en el primer trimestre del año los ingresos operativos, que incluyen las primas y los ingresos por servicios, ascendieron a 129 millones.

Según añadió Mapfre, todas las regiones y unidades contribuyeron positivamente al resultado.

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Por regiones, Iberia obtuvo un resultado de 137,8 millones de euros, el 13,9 % más, con unas primas que ascendieron a 3.429 millones (un 0,6 % menos), de las cuales España contribuyó con 3.322 millones (el 0,2 % más), mientras que en Portugal, las primas alcanzan los 107 millones.

Asimismo, el negocio de Latinoamérica aportó casi 114 millones al beneficio del grupo (un 3,9 % menos).

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El beneficio en Brasil creció el 5,8 %, hasta los 65,4 millones de euros; mientras que en el resto de Latinoamérica descendió el 14,6 %, hasta los 48,2 millones de euros.

En Norteamérica, el beneficio alcanzó los 30,5 millones de euros, el 1,3 % más; mientras que EMEA (Europa, Medio Oriente y África) consolidó su mejora, "con cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo y avances relevantes en Alemania", y un beneficio conjunto que alcanzó los 2 millones.

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MAPFRE RE, que incluye el negocio reasegurador y de riesgos globales, registró un beneficio de 85,4 millones, un 76,8 % más, con una contribución de 75 millones por parte de Reaseguro y de 10,4 millones de Global Risks.

Los fondos propios del grupo se mantuvieron por encima de los 8.900 millones (el 0,4 % menos) y el ratio de solvencia II continuó dentro del rango objetivo, situándose en el 205,3 % a cierre de diciembre de 2025, según cifras provisionales, ha detallado la empresa. EFE

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