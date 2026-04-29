Bolsonaro dice que la derrota del candidato de Lula expone el fin de su capital político

São Paulo, 29 abr (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, candidato a las elecciones presidenciales de Brasil del próximo octubre, afirmó este miércoles que la derrota que sufrió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una votación en el Senado muestra el fin de su capital político en el Legislativo.

Bolsonaro se refirió a la votación en el Senado en la que se decidía un nombramiento al Tribunal Supremo, al que optaba un candidato presentado por Lula, Jorge Messias, y quien fue rechazado por 42 votos contra 34 a favor.

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"Esto tiene un impacto muy fuerte contra Lula. Es una prueba de la quiebra de su viabilidad política, de la sustentación política de Lula en el Congreso", dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, tras la votación.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseveró que "Lula ha gobernado contra el Congreso" y "ha utilizado" al Tribunal Supremo con medios políticos.

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El rechazo al candidato de Lula, según Bolsonaro, también es "una respuesta a los excesos" del Tribunal Supremo, corte que condenó a su padre a 27 años de cárcel por golpe de Estado.

El Tribunal Supremo está compuesto por 11 miembros y tiene una vacante desde hace meses, por la jubilación del magistrado Luís Roberto Barroso.

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Lula tiene prerrogativa de elegir un nuevo candidato, que también debería ser sometido a la votación del Senado.

La oposición defiende mantener el puesto vacante hasta conocer el ganador de las elecciones de octubre, en las que Lula se enfrentará a Flávio Bolsonaro. EFE

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