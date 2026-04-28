Rafa Jódar: "El equipo siempre ha sido mi padre y yo, no lo vamos a cambiar"

El tenista español Rafael Jódar explicó cómo se adaptó este martes a las condiciones y el horario de la Manolo Santana para avanzar a cuartos de final del Mutua Madrid Open, donde se medirá con el número uno del mundo Jannik Sinner en busca de sus opciones de dar la campanada y seguir acaparando focos.

"Un partido muy duro, intentaré dar mi mejor versión, aprender de su partido y con la misma mentalidad de estos partidos, con la confianza de que tendré mis opciones si hago las cosas bien", dijo en rueda de prensa sobre su choque contra Sinner.

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El madrileño alcanzó por primera vez unos cuartos de final de un Masters 1000 tras superar al checo Vit Kopriva (7-5, 6-0) y sirvió un choque estelar para las 16.00 de este miércoles. "Una decisión de la organización, si lo hace es por un motivo. Hay que adaptarse a las condiciones de los torneos", afirmó sobre los horarios.

De hecho, el de Leganés explicó que tuvo que "adaptarse" a jugar a las cuatro contra Kopriva. "No había jugado nunca a estar hora, había que adaptarse un poco. En el segundo set ha ido todo un poco más rodado", afirmó un Jódar que zanjó como "lance del partido" un roce que tuvo con la grada por algún ruido durante un punto.

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"Intento no mirar mucho redes, estar un poco más centrado en lo que tengo que hacer, que es jugar y abstraerme de lo que está pasando alrededor del torneo. Me gusta hablar con amigos, con la familia, aquí en Madrid es más fácil. Intentar ir día a día y el tiempo libre aprovechar para recuperar", apuntó.

"Voy a ir punto a punto, queda mucho para hablar de si gano a Sinner. Si hago las cosas bien y con buena mentalidad, puede haber esas opciones. Hay que hacer las cosas muy bien. Seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora. Todos los rivales juegan bien y hay que estar centrado en lo que tú haces y no en el rival", añadió, sin preocuparse por la posibilidad de lluvia y pista cerrada.

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Por otro lado, el madrileño, recién llegado al circuito de la ATP, insistió en que su equipo lo forman su padre y él. "El equipo siempre ha sido mi padre y yo, no lo vamos a cambiar, está funcionando. De momento seguirá así, no veo motivos para cambiarlo", afirmó, dando además normalidad a su camino bajo la consigna de "no pensar en el futuro", "dar lo mejor" y tener la "misma mentalidad".