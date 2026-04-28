OMODA y JAECOO presentan los modelos OMODA 4 y OMODA 7 en Auto China 2026, en una demostración de su presencia global

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de abril de 2026 se inauguró con gran pompa la feria Auto China 2026. Coincidiendo con el tercer aniversario de las marcas OMODA y JAECOO y con el hito de superar el millón de unidades en ventas acumuladas a nivel mundial, la marca presentó en la feria sus dos modelos principales: el OMODA 4 y el OMODA 7. Con un diseño moderno, inteligencia de vanguardia y capacidades globales de I+D, la marca demostró la vitalidad innovadora de una marca joven, inyectando un fuerte impulso a su objetivo de alcanzar la meta de ventas anuales de 1 millón de unidades para 2027.

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OMODA 7: Un referente en estética de la moda que marca tendencia en la movilidad juvenil a nivel mundial

Como el crossover más bello, OMODA 7 se convirtió en la estrella del evento gracias a su estilo vanguardista y altamente distintivo. Tras haber debutado como una "pieza pionera de alta costura" en las Semanas de la Moda de Londres y Madrid como socio principal, integra a la perfección la estética de la moda de alta gama con el diseño industrial automovilístico. Sus líneas fluidas, combinadas con un diseño frontal futurista, se adaptan de manera perfecta a las necesidades de expresión de la juventud del mundo. Impulsado por el sistema Super Hybrid, OMODA 7 ofrece absoluto placer en su conducción y al mismo tiempo, satisface las experiencias de conducción sofisticadas y de alta calidad entre el público "Neo-Trendy LOHAS", consolidándose como un vehículo de referencia que combina un diseño estético de rendimiento robusto.

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OMODA 4: Una nueva experiencia de conducción inteligente que abre las puertas al futuro de la movilidad

El OMODA 4, que hace su gran debut en este salón del automóvil, es el "cyber mecha" de la marca, diseñado para la generación del estilo de vida cibernético. Centrado en las situaciones de conducción cotidianas, el nuevo modelo cuenta con AI Cabin una cabina inteligente desarrollada específicamente para los consumidores jóvenes. Integra funciones de entretenimiento interactivo, reconocimiento de voz emocional y navegación inteligente para satisfacer con precisión las diversas necesidades de movilidad. En la Segunda mitad del año se lanzará oficialmente el OMODA 4 equipado con la tecnología VPD (Valet Parking Driver), funciones como "Viene cuando se le llama"y "Se va cuando se le hace un gesto" simplifican de manera integral el proceso de conducción. La edición de alto rendimiento OMODA 4 ULTRA, que será lanzado de manera simultánea, liberará aún más su potencia para satisfacer la búsqueda de los usuarios jóvenes del control de conducción definitivo.

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Aprovechando su presencia global, OMODA y JAECOO se han introducido en 69 mercados clave durante los últimos tres años, estableciendo así una red de 1,364 concesionarios. Varios modelos han logrado unas ventas sólidas y críticas positivas en los mercados extranjeros. Desde superar el millón de unidades en ventas acumuladas en tres años hasta fijarse el objetivo de alcanzar el millón de unidades solo en 2027, OMODA y HAECOO continúan perfeccionando su cartera de productos de doble marca, ofreciendo una gama más diversa para satisfacer las variadas necesidades de los usuarios de todo el mundo.

El lanzamiento simultáneo de OMODA 4 y OMODA 7 no sólo pone de manifiesto las mejoras introducidas en los productos de la marca, sino que también subraya su firme compromiso con el fortalecimiento de su presencia global. De cara al futuro, la marca seguirá liderando el segmento mundial de marcas de automóviles jóvenes con productos innovadores y tecnología de vanguardia.

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Acerca de OMODA y JAECOO

En 2025, Chery Group, la empresa matriz de OMODA y JAECOO, ocupó el puesto 233 en la lista Fortune Global 500, logrando el ascenso más rápido entre los fabricantes de automóviles mundiales, y mantuvo su posición como principal exportador de turismos de China durante 23 años consecutivos. OMODA & JAECOO adopta como visión de marca «Crear una vida hermosa junto a los jóvenes», mientras que OMODA se centra en construir "la marca líder mundial de crossover, JAECOO se adhiere a la filosofía "Más allá de lo clásico" y se compromete a construir "una marca global de todoterreno elegante", y a desarrollar una competitividad diferenciada a través de dos vías. Para 2025, la marca OMODA y JAECOO se habrá expandido a 64 mercados de todo el mundo, abarcando Europa, Asia, Australia, África, América Latina, Oriente Medio y otros, lo que demuestra un fuerte impulso de crecimiento global, especialmente en el mercado europeo, convirtiéndose en la marca de automóviles de más rápido crecimiento en Europa e incluso en el mundo. En el ámbito de los vehículos de nueva energía, OMODA y JAECOO se basa en la tecnología SHS líder en el mundo, con potencia superalta, eficiencia superbaja y autonomía combinada superlarga, al tiempo que ofrece soluciones eficientes de nueva energía para los usuarios de todo el mundo, pero también avanza de forma constante hacia el objetivo de convertirse en la «marca híbrida número uno del mundo». Cabe destacar que, más allá de sus continuos avances en el sector automovilístico principal, OMODA y JAECOO ha extendido su innovación tecnológica al campo de las tecnologías inteligentes. El robot, desarrollado juntamente con el equipo de AiMOGA, ha entrado en escenarios reales de servicio público y ha hecho su debut oficial en los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia, lo que supone un hito en la transformación inteligente de los fabricantes de automóviles y amplía aún más los límites del valor de la marca.

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De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.

En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

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Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968326/Omada_Picture1.jpg

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FUENTE OMODA / JAECOO