Argentina afirma que proyectos de grandes inversiones suman 95.000 millones de dólares

Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó este martes que las iniciativas que aspiran a beneficiarse del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) suman desembolsos previstos por 95.000 millones de dólares, una cifra que, según adelantó, se incrementará en hasta 40.000 millones en las próximas semanas.

Al disertar en Buenos Aires en el encuentro sobre finanzas Expo EFI, Caputo destacó el gran volumen de proyectos presentados para ser admitidos en el RIGI, creado en 2024 y que busca promover iniciativas de gran envergadura en sectores clave como la minería y el de hidrocarburos.

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Los proyectos presentados hasta ahora suman 36 y, según el ministro, implican inversiones por 95.000 millones de dólares.

De ese total, el comité de evaluación aprobó hasta ahora a una decena de iniciativas, con inversiones que suman unos 26.000 millones de dólares.

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Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

"Dentro de las próximas semanas van a estar entrando entre siete y ocho proyectos más al RIGI, por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares adicionales. La mayoría se va a concentrar en 'upstream' (exploración y extracción de hidrocarburos)", afirmó Caputo.

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El ministro también reveló que el magnate estadounidense Harold Hamm, fundador de la petrolera Continental Resources, planea hacer fuertes inversiones en la colosal formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

"Harold Hamm, el productor independiente de petróleo más importante de Estados Unidos, una 'megaestrella' del 'shale' (crudo no convencional), viene a invertir a Vaca Muerta. Va a desembarcar con inversiones billonarias, no solo en 'upstream' sino también en servicios", afirmó. EFE

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