Los paramilitares rusos dicen que la situación "continúa siendo difícil" en Mali

Bamako, 28 abr (EFE).- Los mercenarios rusos del grupo Cuerpo Africano (Africa Corps), formación paramilitar controlada por Moscú, afirmaron este martes que la situación "continúa siendo difícil" en Mali, país sacudido el pasado sábado por una ola de ataques simultáneos perpetrados por yihadistas y los rebeldes separatistas del norte.

El grupo paramilitar informó a través de su cuenta en Telegram que continuó con su labor de "combate para destruir a los terroristas".

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"Durante el último día, las fuerzas de aviación del Cuerpo han llevado a cabo varios ataques de bombardeo contra concentraciones y campamentos de militantes identificados", indicó.

La capital, Bamako, y varias localidades fueron objeto el sábado de intensos ataques simultáneos coordinados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, que culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte).

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En estos ataques, el ministro maliense de Defensa, el general Sadio Camara, murió en un atentado con coche bomba en Kati, a 17 kilómetros de Bamako, sede de un importante cuartel y bastión del militar surgido de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Los mercenarios rusos anunciaron este lunes haber abandonado la estratégica ciudad de Kidal junto con el Ejército maliense conforme a una "decisión conjunta" de la junta militar golpista y las unidades del Cuerpo Africano.

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Asimismo, detallaron que primero se procedió a la evacuación de los militares heridos y al equipo pesado.

Después de la retirada en los últimos años de las fuerzas antiterroristas francesas e internacionales de Mali, a petición de la junta golpista maliense, Rusia se involucró en la lucha contra el yihadismo en el país, primero a través del grupo privado de seguridad Wagner y, posteriormente, del Cuerpo Africano (Africa Corps), un cuerpo estrechamente dirigido por el Ministerio de Defensa ruso.

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Moscú ha expandido su presencia militar en África en los últimos años, también en otros países como Guinea Ecuatorial o República Centroafricana (RCA), a través de sus mercenarios, que han sido acusados de perpetrar numerosas violaciones de derechos humanos y asesinatos contra las poblaciones locales de estos países. EFE