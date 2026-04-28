Sumar exige al Gobierno eliminar el requisito de acreditar la vulnerabilidad para la regularización extraordinaria

Sumar ha exigido al Gobierno de España la eliminación del requisito de acreditar la vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de migrantes, un "escollo" que, según advierten, "está asfixiando" a las administraciones locales. También han solicitado ampliar el plazo para presentar las solicitudes más allá del 30 de junio.

Así lo ha anunciado la diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, este martes, en una rueda de prensa en la Cámara baja, antes de la Junta de Portavoces. Según ha avanzado, han trasladado esta petición al Gobierno "a través de la ministra" Mónica García, y también van a registrar "unas preguntas escritas y una proposición no de ley".

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Precisamente, en una pregunta escrita registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, se hacen eco de las noticias recogidas por los medios sobre las "colas de varios días en Madrid para la obtención del certificado, con personas esperando durante jornadas completas ante entidades habilitadas y, del mismo modo, concentraciones de miles de solicitantes en municipios del área metropolitana de Barcelona, con sistemas de cita colapsados".

Sidi ha argumentado que una persona en situación de irregularidad "ya está en absoluta vulnerabilidad y marginalidad" y, por tanto, "no necesita otro justificante" para demostrarlo. Además, ha denunciado que a las administraciones locales y ONG no se las había avisado de que deberían emitir dicho certificado.

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"Por eso hemos exigido hoy al Gobierno de España la modificación de este último reglamento para eliminar ese requisito que está atascando y está dejando en evidencia que no estamos sabiendo gestionar esta regularización", ha subrayado. Además, ha pedido ampliar el plazo del 30 de junio para presentar las solicitudes.