Imputan al exdirector del FBI James Comey por un post en Instagram

Washington, 28 abr (EFE).- El Departamento de Justicia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conseguido que un gran jurado impute por segunda vez al exdirector del FBI James Comey, esta vez por un post de Instagram que fue criticado por los aliados del mandatario, según informan medios este martes.
Aún no se conocen los cargos específicos presentados por la Administración Trump contra Comey, que ya ganó una apelación para desestimar un primer caso del Departamento de Justicia en su contra, pero se espera que estén relacionados con una publicación en Instagram de mayo de 2025 que podría interpretarse como una amenaza contra Trump, informó Fox News. EFE
