Genneia y Edison presentan la mejor oferta para quedarse con el control de Transener

Buenos Aires, 28 abr (EFE).- Las compañías energéticas Genneia y Edison presentaron este martes la mejor oferta en el proceso de licitación para la privatización de la sociedad que controla Transener, la mayor empresa de transporte de electricidad en alta tensión de Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, la oferta conjunta presentada este martes por Genneia y Edison Transmisión asciende a 356,1 millones de dólares.

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Genneia, enfocada en la generación de energía solar y eólica, tiene entre sus accionistas a la firma Argentum Investments (43,6 %), Fintech Energy (25 %), los empresarios Jorge Brito (8,33 %) y Delfín Jorge Ezequiel Carballo (8,33 %), el Fideicomiso en Garantía Herederos JHB (8,33 %), y la firma LAIG Eolia (6,4 %), mientras que Edison está liderada por la familia Neuss.

Por su parte, la generadora de electricidad Central Puerto presentó una oferta por 301 millones de dólares y la distribuidora de energía Edenor presentó otra, por 230 millones de dólares.

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"El nivel de las ofertas refleja el interés del sector privado en invertir en infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino", destacó la Secretaría de Energía de Argentina en un comunicado.

La adjudicación está prevista para el mes de mayo, de acuerdo al cronograma del proceso de privatización.

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El proceso que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei tiene como objetivo traspasar a manos privadas la participación accionarial del 50 % que la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA) posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla el 52,65 % de Transener.

El otro 50 % de Citelec está en manos de Pampa Energía.

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El resto de las acciones de Transener se encuentra en oferta pública en la Bolsa de Buenos Aires, donde los papeles de la transportadora de electricidad subían este martes un 6,6 %, tras la presentación de las ofertas.

Transener posee la concesión para el transporte de energía eléctrica a través de la red de alta tensión de Argentina y es, además, dueña de Transener Internacional (empresa que presta servicios en el mercado de transmisión de electricidad en Brasil) y de Transba (dedicada al transporte eléctrico en la provincia de Buenos Aires).

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La empresa administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con cerca de 12.600 kilómetros de líneas de transmisión en 500 kilovatios. EFE