Emiratos Árabes Unidos deja la OPEP y la OPEP+ el 1 de mayo en mitad de la crisis de Oriente Próximo

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo y han esgrimido como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo", una decisión tomada por sorpresa en medio del conflicto en Oriente Próximo que ha derivado en la casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

"Agradecemos a la OPEP y a sus países miembros por décadas de cooperación constructiva. Seguimos comprometidos con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono mientras apoyamos mercados globales estables", ha indicado el ministro de energía de EAU, Suhail al-Mazroui, en redes sociales.

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De esta manera, el país del Golfo pérsico muestra su intención de alejarse de una economía basada en el crudo tras un análisis de sus capacidades actuales y futuras, incluyendo, según la agencia de noticias WAM, una mayor inversión en la producción nacional de energía y su compromiso con un papel responsable, fiable y con visión de futuro en los mercados energéticos mundiales.

El país comenzó como miembro de la organización en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó perteneciendo a la OPEP tras la formación de Emiratos Árabes Unidos en 1971.

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La OPEP inició su andadura en 1960 con cinco socios fundadores Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela y hasta hoy contaba con 12 países miembros. Además, otros estados como Rusia, México o Kazajistán forman parte del grupo OPEP+ a través del cual se incrementó la coordinación entre algunos de los mayores productores de petróleo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo fija cuotas de producción de barriles de crudo con el objetivo de controlar la cantidad que ponen en el mercado y afectar a los precios internacionales del petróleo. Además, sirve como foro de coordinación entre los países productores.

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A pesar de que las razones de EAU para su salida se centran en la evolución de los mercados energéticos mundiales, esta decisión ocurre después de que el país haya sufrido ataques durante los últimos meses procedentes de Irán --también miembro de la OPEP--, enmarcados en el conflicto regional que afecta a todo Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El Gobierno de EAU hace dos semanas ya indicó que revisaría sus relaciones con los países vecinos ante los ataques contra sus infraestructuras energéticas. "Con la confianza de quien han salido victorioso de una agresión traicionera, analizaremos cuidadosamente nuestras relaciones regionales e internacionales", explicó el asesor presidencial Anwar Gargash.

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La situación geográfica de Emiratos Árabes Unidos, con costa tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán --ambos unidos por mar a través de Ormuz--, le ha permitido buscar vías alternativas para seguir suministrando petróleo a los mercados internacionales como el oleoducto de la compañía Adnoc. Aún así, el país ha tenido que reducir su producción de petróleo en los últimos meses, hasta un 44,7% durante el mes de marzo.

EAU considera que continúa siendo un socio energético "fiable y responsable", a pesar de su decisión salir del organismo internacional y adelanta que continuará contribuyendo a la estabilidad del mercado de manera "mesurada y responsable".

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"Esta decisión no altera el compromiso de los EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores. Por el contrario, refuerza la capacidad de los EAU para responder a las necesidades cambiantes del mercado", recoge la agencia WAM.