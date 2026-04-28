Agencias

Jóvenes en México se independizan menos y retrasan formar familia, casi la mitad que antes

Guardar

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- Los jóvenes en México se independizan menos y retrasan la formación de una nueva familia frente a generaciones previas, con una caída de casi la mitad en la salida del hogar antes de los 18 años, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025 determinó que la transición a la vida adulta ocurre más tarde entre las generaciones jóvenes, con menores niveles de independencia, unión, migración y maternidad o paternidad en edades tempranas.

PUBLICIDAD

De quienes nacieron entre 1998 y 2007, el 16,9 % se independizó de su hogar de origen antes de los 18 años, en contraste con 31,1 % de la generación de 1961 a 1967.

En ese mismo grupo, el 10,8 % tuvo su primer hija o hijo antes de los 18 años, frente a 15,9 % en la generación mayor.

PUBLICIDAD

Además, el porcentaje de quienes iniciaron su primera unión en pareja antes de los 18 años se redujo del 22,4 % al 15 % entre las generaciones comparadas.

La migración en edades tempranas también disminuyó, al pasar de 21,3 % en la generación de 1961 a 1967 al 14,4 % en la más joven.

Este cambio se da en un contexto en el que las generaciones más jóvenes permanecen más tiempo en la escuela y postergan tener hijos, según el Inegi.

El porcentaje de quienes dejaron de estudiar antes de los 18 años bajó del 62,4 % al 54,3 % entre las generaciones de 1961-1967 y 1998-2007.

Mientras que el uso de métodos anticonceptivos en esas edades creció del 2,4 % al 13,4 %, con incrementos del 2,9 % al 12,5 % en mujeres y del 1,6 % al 14,3 % en hombres.

Al respecto, la edad de inicio de la vida sexual se adelantó ligeramente de los 18 a los 17 años.

A esto se suma un entorno de mejores condiciones materiales durante la infancia, con aumentos en bienes y servicios como televisión (del 49,9 % al 93,5 %), computadora (del 1,2 % al 37,9 %), automóvil (del 17,7 % al 46,3 %), refrigerador (del 44,8 % al 90,5 %) y baño dentro de la vivienda (del 41,5 % al 83,2 %).

La encuesta también muestra que las mujeres siguen saliendo del hogar antes que los hombres, aunque en ambos casos la proporción disminuyó, del 35,9 % al 21,2 % en mujeres y del 24,3 % al 12,3 % en hombres.

Las diferencias frente a este ítem persisten entre zonas rurales y urbanas, donde estos eventos son más comunes en las mujeres.

Entre las mujeres, la unión antes de los 18 años pasó del 43,6 % al 32,4 % en localidades rurales y del 25,4 % al 18,2 % en urbanas, mientras que la maternidad bajó del 31,7 % al 24,0 % en zonas rurales y del 20,2 % al 15,5 % en urbanas. EFE

Últimas Noticias

Hoy es noticia en el mundo (18:00 GMT)

Infobae

Agenda informativa multisoporte América para el 28 de abril de 2026

Infobae

Infografías del martes 28 de abril de 2026

Infobae

El CTA reconoce dos errores del VAR en Vallecas y considera legal el gol del Betis ante el Real Madrid

El CTA reconoce dos errores del VAR en Vallecas y considera legal el gol del Betis ante el Real Madrid

El francés Nguoama (Granada), baja para varios partidos por un esguince de tobillo

Infobae