Jóvenes en México se independizan menos y retrasan formar familia, casi la mitad que antes

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- Los jóvenes en México se independizan menos y retrasan la formación de una nueva familia frente a generaciones previas, con una caída de casi la mitad en la salida del hogar antes de los 18 años, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025 determinó que la transición a la vida adulta ocurre más tarde entre las generaciones jóvenes, con menores niveles de independencia, unión, migración y maternidad o paternidad en edades tempranas.

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De quienes nacieron entre 1998 y 2007, el 16,9 % se independizó de su hogar de origen antes de los 18 años, en contraste con 31,1 % de la generación de 1961 a 1967.

En ese mismo grupo, el 10,8 % tuvo su primer hija o hijo antes de los 18 años, frente a 15,9 % en la generación mayor.

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Además, el porcentaje de quienes iniciaron su primera unión en pareja antes de los 18 años se redujo del 22,4 % al 15 % entre las generaciones comparadas.

La migración en edades tempranas también disminuyó, al pasar de 21,3 % en la generación de 1961 a 1967 al 14,4 % en la más joven.

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Este cambio se da en un contexto en el que las generaciones más jóvenes permanecen más tiempo en la escuela y postergan tener hijos, según el Inegi.

El porcentaje de quienes dejaron de estudiar antes de los 18 años bajó del 62,4 % al 54,3 % entre las generaciones de 1961-1967 y 1998-2007.

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Mientras que el uso de métodos anticonceptivos en esas edades creció del 2,4 % al 13,4 %, con incrementos del 2,9 % al 12,5 % en mujeres y del 1,6 % al 14,3 % en hombres.

Al respecto, la edad de inicio de la vida sexual se adelantó ligeramente de los 18 a los 17 años.

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A esto se suma un entorno de mejores condiciones materiales durante la infancia, con aumentos en bienes y servicios como televisión (del 49,9 % al 93,5 %), computadora (del 1,2 % al 37,9 %), automóvil (del 17,7 % al 46,3 %), refrigerador (del 44,8 % al 90,5 %) y baño dentro de la vivienda (del 41,5 % al 83,2 %).

La encuesta también muestra que las mujeres siguen saliendo del hogar antes que los hombres, aunque en ambos casos la proporción disminuyó, del 35,9 % al 21,2 % en mujeres y del 24,3 % al 12,3 % en hombres.

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Las diferencias frente a este ítem persisten entre zonas rurales y urbanas, donde estos eventos son más comunes en las mujeres.

Entre las mujeres, la unión antes de los 18 años pasó del 43,6 % al 32,4 % en localidades rurales y del 25,4 % al 18,2 % en urbanas, mientras que la maternidad bajó del 31,7 % al 24,0 % en zonas rurales y del 20,2 % al 15,5 % en urbanas. EFE

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