Aagesen cree que quienes demonizaron las energías renovables por el apagón se equivocaron

Santa Marta (Colombia), 28 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, ha afirmado que quienes demonizaron las energías renovables por el apagón en la península ibérica, del que se cumple un año este martes, se equivocaron.

"Se intentó dañar la apuesta por los renovables de este Gobierno y todos los agentes del sistema, porque la inversión en renovables la hacen empresas privadas que de forma autónoma decidieron apostar por ellas, porque es una forma más competitiva, más rápida y en un país rico en recursos, talento y capacidad tenía todo el sentido", ha manifestado Aagesen en la ciudad colombiana de Santa Marta.

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La vicepresidenta tercera, quien participa en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, ha agregado: "Los que han intentado bajar las luces en contra de las renovables, demonizar las renovables, se equivocaron".

"Ahora, justo en este momento, estamos viendo una nueva crisis ocasionada por una guerra (...) se vuelve a demostrar que la apuesta por las renovables es una forma de estar mejor preparados y más seguros en nuestro país", ha añadido.

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El apagón del 28 de abril de 2025 paralizó la actividad en España y Portugal durante horas y afectó al funcionamiento de servicios públicos como el ferrocarril y el metro, a empresas y particulares, lo que provocó pérdidas millonarias.

Aunque el diagnóstico compartido es que el 'cero eléctrico' tuvo como causa principal un problema de sobretensión, el porqué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquel día continúa enfrentando al operador del sistema español, Red Eléctrica, y a las compañías del sector.

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En términos generales, los análisis concluyen que el suceso se debió a un problema de tensión; que fue multifactorial; que no fue un ciberataque; que la producción renovable, por sí misma, no tuvo nada que ver, y que la colaboración entre agentes fue clave para que la reposición del suministro eléctrico se culminase en horas.

Pero existe un divorcio total a la hora de aclarar qué eslabón de la cadena de control de tensión falló, y si fue un episodio inesperado o si hubo avisos previos.

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En ese sentido, Aagesen reivindica que "ha habido informes que han avalado exactamente las conclusiones" planteadas en "49 días por expertos, más de 40 expertos de la Unión Europea, liderados por Austria y por Hungría, expertos que también han refrendado la causalidad, es decir, el origen multifactorial del evento".

"Lo que sí ha quedado claro es que a pesar de que los días y meses posteriores al apagón (...) hubo muchas voces que acusaron a las renovables o a ser un problema de inercia, es decir, de falta incluso de parque nuclear y acusaron al Gobierno de haber realizado un experimento para causar este apagón, pues se desmienten", ha expresado la vicepresidenta tercera. EFE

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