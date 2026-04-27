Un supuesto narcotraficante es el primer nacional que Costa Rica extradita a Europa

San José, 27 abr (EFE).- Un supuesto narcotraficante identificado como José Johnny Angulo, alias 'John Cadenas', se convirtió este lunes en el primer nacional que Costa Rica extradita a Europa, concretamente a Italia, desde que en mayo pasado se aprobara en el país centroamericano una reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, informó que Angulo, de 55 años, fue extraditado a Italia donde se le requiere por supuestamente enviar cargamentos de cocaína en contenedores para la conocida organización mafiosa Ndrangheta.

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"Es una persona que en apariencia tenía bastante tiempo de dedicarse al tráfico internacional de drogas. Recibía cargamentos en el sur (de Costa Rica), los trasladaba al Caribe (costarricense) y luego a Europa", explicó Soto.

Angulo estaba detenido en Costa Rica desde julio de 2025 y tras varios meses de gestiones judiciales este lunes fue extraditado a Italia.

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Angulo es el primer nacional que Costa Rica extradita a Europa luego de que en mayo el Congreso aprobara una reforma constitucional que permite entregar costarricenses a tribunales extranjeros únicamente por delitos de narcotráfico y de terrorismo, en tanto que otros dos costarricenses ya fueron extraditados antes a Estados Unidos.

Los primeros extraditados tras la reforma constitucional fueron el exministro de Seguridad, exmagistrado y ex director de Inteligencia Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López alias 'Pecho de rata', quienes el pasado 20 de marzo fueron enviados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

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Las autoridades de Estados Unidos acusan a Gamboa de ser uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica y de facilitar el envío a EE.UU. desde Colombia, a través de Costa Rica, de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares.

Según la acusación de Estados Unidos, Gamboa también usó la red de contactos dentro del Gobierno costarricense para obtener información sobre las investigaciones antidrogas para venderla a otros narcotraficantes.

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En la actualidad, cerca de una veintena de costarricenses están siendo solicitados en extradición, la mayoría por Estados Unidos por delitos de narcotráfico

En Costa Rica, país que no tiene ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad y las autoridades atribuyen a la lucha entre bandas narcotraficantes las elevadas cifras de homicidios que se han registrado durante los últimos años.

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Según las autoridades, el país se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa.

En los últimos años Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga. EFE

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