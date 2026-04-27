Una jueza y un jurado decidirán si Altman y sus socios engañaron a Musk con OpenAI

Los Ángeles (EE.UU.), 27 abr (EFE).- Un tribunal en California eligió este lunes al jurado de nueve personas que decidirá si Elon Musk, el hombre más rico del mundo, fue engañado por su otrora amigo Sam Altman y sus socios sobre el manejo de OpenAI, en un juicio en el que la jueza encargada tendrá la decisión final.

La elección del jurado marcó el inicio del juicio que se lleva a cabo en una corte en Oakland, en donde se espera que Altman, que hoy se hizo presente, y Musk testifiquen.

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Mañana los abogados de las dos partes presentarán los primeros argumentos en la demanda presentada por el fundador de Tesla y Space X, que en 2024 presentó 26 reclamaciones, aunque finalmente fueron reducidas a dos.

En concreto, la querella legal acusa a OpenAI, a sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y a su socio principal, Microsoft, de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, después que la tecnológica pasó de ser una empresa sin fines de lucró a beneficios limitados.

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La jueza explicó este lunes que dividirá el proceso en dos fases: una destinada a determinar si se cometió alguna irregularidad, y la segunda estará dedicada a establecer las medidas reparatorias, según explicó CNBC

El jurado participará únicamente en la primera fase y su veredicto será de carácter consultivo. La decisión final en ambas etapas del juicio corresponderá a Gonzalez Rogers.

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Se prevé que la fase de responsabilidad del juicio concluya para el 21 de mayo, según dijo la jueza citada por CNBC.

OpenAI se juega parte de su futuro en el litigio. Fundada en 2015 por Altman, Brockman, Musk y otros socios, la empresa fue creada como una compañía sin ánimo de lucro.

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La relación de Musk con Altman, quien ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró al poco tiempo. En 2018 el magnate, que invirtió cerca de 45 millones de dólares, se retiró de la junta directiva de la tecnológica y dejó de hacer aportaciones.

El año pasado OpenAI obtuvo la aprobación de los reguladores en EE.UU. para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado.

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Musk ha solicitado al tribunal que revierta la reciente reestructuración de la empresa, el despido de Altman y una millonaria indemnización.

La tecnológica, creadora de ChatGPT, calificó este lunes la demanda como “un intento infundado y motivado por la envidia” para obstaculizar a un competidor.

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El demandante contraatacó diciendo hoy en un mensaje en X que “El estafador de Altman y Greg Stockman robaron una organización benéfica. Punto final».

OpenAI se ha convertido en una de las empresas de mayor éxito en los últimos años, tras el lanzamiento de ChatGPT, y se encamina a salir a la bolsa, probablemente a finales de 2026.

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Musk lanzó su compañía de inteligencia artificial xAI, recientemente adherida a SpaceX, y también se prepara para salir a la bolsa. EFE