Cámara Petrolera de Venezuela dice que "hay pocas restricciones", tras licencias de EE.UU.

Caracas, 27 abr (EFE).- El vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, dijo este lunes a EFE que "hay pocas restricciones para trabajar" en el mercado petrolero venezolano, tras las recientes licencias anunciadas por Estados Unidos, luego de años de unas duras sanciones que impedían a transnacionales operar en el país suramericano.

"Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar", dijo Pérez Díaz a EFE desde el foro Venezuela Energética 2026, realizado en Caracas y que reunió a más de novecientos representantes de la industria, según datos de la cámara.

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Pérez Díaz aseguró además que los acuerdos firmados con la estadounidense Chevron y la española Repsol están "funcionando perfectamente", luego del otorgamiento de estas licencias.

"Ellos están ampliando su capacidad de producción y constantemente contratando a empresas nacionales, a empresas venezolanas", recordó el representante de la CVP.

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El pasado 13 de abril, el Gobierno venezolano firmó un acuerdo que expande las operaciones de Chevron para aumentar la producción petrolera en el país.

Este acuerdo aumentó al 49 % la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia y también otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, como parte de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según explicó en el evento Javier La Rosa, representante de Chevron.

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Por su parte, la petrolera estadounidense aceptó renunciar a sus acciones en dos yacimientos de gas costa afuera, uno en Macuira y otro en Loran, ambos en Delta Amacuro (este), y a otro yacimiento de crudo, Petroindependiente, en el lago de Maracaibo, en Zulia (oeste), según detalló Chevron en un comunicado.

Tres días después, la española Repsol informó acerca de la firma de un acuerdo con Venezuela para retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en la empresa mixta Petroquiriquire y garantizar los mecanismos de pago.

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Este acuerdo, que está sujeto al cumplimiento de condiciones, permite incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60 %, PDVSA; y 40 %, Repsol) y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco originalmente firmado en 2023, dijo en ese entonces Repsol.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, Estados Unidos y Venezuela anunciaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas, en medio del claro interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en el petróleo y el oro venezolano. Luego de esto, la Oficina de Control de Activos (OFAC) ha ido otorgando una serie de licencias para permitir operaciones en el país suramericano.

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Bajo este interés, el Gobierno de Venezuela solicitó una reforma de la ley de hidrocarburos y de minas, que fue aprobada por el Parlamento y que abre los sectores a la inversión privada y extranjera.

Pérez Díaz destacó también -en el foro- que en la actualidad "hay muchas cosas que son negociables, sobre todo para los productores de petróleo, para los operadores" en cuanto a "la relación que tienen con el Estado y con los impuestos". EFE

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