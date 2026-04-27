La India evalúa con Irán y EEUU el futuro del puerto de Chabahar tras expirar la exención

Nueva Delhi, 27 abr (EFE).- El Gobierno de la India confirmó este lunes que mantiene conversaciones tanto con Irán como con Estados Unidos para definir el futuro del estratégico puerto iraní de Chabahar, tras expirar el domingo la exención de seis meses otorgada por Washington a sus propias sanciones.

"Estamos discutiendo tanto con Irán como con Estados Unidos", afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Randhir Jaiswal, al ser preguntado por el estado del proyecto.

Reconoció, no obstante, que la escalada bélica entre Washington y Teherán supone un obstáculo añadido para el avance de estas negociaciones a tres bandas.

El puerto de Chabahar es la piedra angular del plan indio para eludir a su rival, Pakistán, y abrir una ruta comercial y humanitaria directa hacia Afganistán y Asia Central.

El proyecto es también un contrapeso estratégico directo al puerto de Gwadar en Pakistán, desarrollado por China y situado a solo 170 kilómetros de distancia.

Para la India, la exención temporal de seis meses que Washington otorgó para este puerto estratégico en Irán representó un alivio que ahora llega a su fin.

Este respiro para Nueva Delhi era fundamental después de que el puerto de Chabahar quedara bajo el régimen de sanciones estadounidenses contra Irán.

Aunque el proyecto contaba con un permiso especial desde 2018, la Administración de Donald Trump anunció el 19 de septiembre del año pasado la revocación de dicha exención como parte de su política de "máxima presión" contra Teherán.

Con el fin de esta prórroga, el proyecto de conectividad más ambicioso de la India vuelve a enfrentarse a la amenaza de una parálisis total.EFE