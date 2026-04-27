Critical Metals comprará European Lithium por 713 millones

El grupo minero estadounidense Critical Metals ha suscrito un acuerdo de intenciones para comprar la compañía australiana European Lithium a cambio de 835 millones de dólares (713 millones de euros) en acciones, adquiriendo así el control del 100% del yacimiento Tanbreez Rare Earth que ambas empresas compartían en Groenlandia.

Según las condiciones de la transacción planteada, los accionistas de European Lithium recibirán 0,035 acciones de Critical Metals por cada acción de European Lithium que posean, elevando así la contraprestación total agregada a aproximadamente 835 millones de dólares.

La minera estadounidense considera que se trata de una combinación lógica con una sólida justificación estratégica que generará valor para los accionistas de Critical Metals, recordando que European Lithium posee alrededor del 34% de las acciones en circulación de Critical Metals.

De hecho, ambas compañías comparten liderazgo, ya que el consejero delegado de Critical Metals, Tony Sage, se desempeña también como presidente ejecutivo de European Lithium, mientras que el CEO de esta, Dietrich Wanke, es el responsable de las operaciones europeas de Critical Metals.

Asimismo, la combinación servirá para consolidar la propiedad de Tanbreez, el yacimiento de tierras raras en Groenlandia del que European Lithium posee el 7,5%, mientras que Critical Metals es dueño del 92,5%.

Se prevé que la transacción propuesta se complete en la segunda mitad de 2026. Si se llega a un acuerdo definitivo, se espera que en el tercer trimestre de 2026 se celebre una junta general de accionistas de European Lithium para aprobarla.