Mali dice haber abatido a un centenar de terroristas en una columna de motos en fuga

Bamako, 27 abr (EFE).- El Ejército de Mali informó haber abatido a un centenar de terroristas en fuga en una columna de motos en la región de Koulikoro, en el suroeste del país, en ataques aéreos llevados a cabo tras un amplio asalto coordinado este sábado por yihadistas y rebeldes separatistas contra la capital y varias localidades.

De acuerdo con un comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA) publicado este lunes, los efectivos malienses "detectaron una columna de motocicletas en movimiento en dirección a un refugio situado al oeste de la localidad de Kolokani, en la región de Koulikoro", en el marco de una "contraofensiva contra los grupos armados terroristas en desbandada".

La misma fuente añadió que se llevaron a cabo ataques "con éxito" contra ellos y subrayó que "se neutralizó a un centenar de terroristas" y se destruyó también su logística.

El pasado sábado Bamako y varias localidades en el centro y norte del país fueron atacados de manera coordinada por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, que culminó con la toma de la ciudad norteña de Kidal.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Mali informó tras la ofensiva de que "grupos armados terroristas" atacaron varias ciudades, pero aseguró que el Ejército repelió su avance, "neutralizó" a cientos de atacantes y que la situación "está totalmente bajo control".

En estos ataques el ministro de Defensa maliense, el general Sadio Camara, fue asesinado en un atentado con coche bomba en la localidad de Kati. Su muerte fue confirmada anoche por el Gobierno de transición encabezado por una junta militar surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

La amplia ofensiva de los yihadistas y los independentistas del norte agravó más la situación de seguridad en Mali, país azotado por la actividad terrorista de grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI) y los ataques en el norte de los separatistas del FLA. EFE